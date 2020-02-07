鴻海與裕隆聯手進軍車市！合資155億元共組經營團隊　推動汽車研發設計　

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（7）日宣布與裕隆（2201）簽署合作協議，未來將設立合資公司，資本總額為新台幣155.76億元，鴻海以現金出資79.44億元，佔股51%，裕隆以開放平台資產作價出資76.32億元，佔股49%，計畫將推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態。

鴻海表示，新合資公司將結合裕隆旗下華創車電的整車技術開發，以及鴻海在電子零組件的製造設計能力，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，共同發展汽車相關業務，為汽車產業帶來創新模式。

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鴻海指出，身為全球電子產業服務龍頭，過去45年來，透過集團化經營，在全球產業鏈中，建構出IDM創新營運模式，未來結合華創車電的整車設計以及開放平台資源，向高附加價值研發環節延伸，持續打入車輛產業價值鏈。

鴻海強調，自去年楬櫫電動車、數位醫療、機器人三大產業策略方向後，即不斷朝向EV電動車領域展開深度佈局，這次攜手裕隆，是鴻海繼與飛雅特克萊斯勒（FCA）合作電動車領域後，今年宣布的第二家合作大廠，這兩次合作將創造一個從品牌到平台的跨界汽車聯盟。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，汽車市場與產業已進入轉型快車道，通過平台化模式進行車輛設計已是大勢所趨，鴻海希望運用過去在ICT產業的成功經驗，為汽車產業打造新的IDM營運模式，並將借重華創在汽車研發技術厚實的基礎，幫助集團加速跨入EV電動車領域的腳步。

裕隆表示，集團具有多年汽車整車研發設計、生產製造經驗與資源，並已投入開放平台及新能源汽車、車聯網、自動駕駛等未來汽車產業，去年推動價值鏈策略轉型，華創車電的汽車研發平台採開放模式，過去的「單一客戶、重資產」轉變為「全面開放、多元客戶」的開放平台新方向，提供客戶total solution的服務，開放平台轉型策略以來，持續經營現有納智捷品牌運營並爭取多元客戶。

裕隆指出，為來將秉持對台灣車輛產業轉型與升級發展的共同願景與策略方向，雙方以互補優勢攜手抓住EV電動車市場的潛在商機，並廣邀供應鏈合作夥伴加入，為台灣培育更多優秀車電研發人才與創新機會。

裕隆強調，新公司將由雙方共同組成經營團隊，鴻海提供ICT產業供應管理運營優勢與人才，而裕隆則以華創車電的研發工程團隊為主，這次合作也代表著兩個集團轉型升級的雙引擎正式啟動，也為汽車產業界注入源頭活水。