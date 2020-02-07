國巨不受疫情和大陸停工影響　1月營收力守33億元、月增1%





▲國巨董事長陳泰銘 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

被動元件龍頭國巨（2327）今（7）日公布1月份自結合併淨營收，由於過年前需求緊張，在春節假期期間鼓勵員工加班生產，因此無懼大陸受到武漢疫情停工，一月營收為33.02億元，較上月增加1.3%，但依舊較去年同期面臨斷鏈危機時，減少30.9%。

國巨表示，延續農曆年節前的需求緊張，公司為了提升產能，積極招工及實施加班獎勵，並於農曆春節期間鼓勵員工配合加班投入生產。

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由於中國武漢肺炎疫情狀況嚴竣，國巨中國大陸廠區配合當地政府相關防疫規定，延長農曆年假至2月10日起逐漸復工，後續仍將優先配合政府單位的各項防疫措施及規定，在確保員工健康及營運安全的前提下逐步回復產能，並積極調整營運正常的台灣高雄廠區之產能來支應，期能優先滿足客戶急單需求。國巨在中國大陸蘇州、東莞設有廠區，國巨強調，春節加班二輪班人員依排班正常出勤，營運不受影響。

然因武漢肺炎疫情不確性仍高，且復工後因人流管制規定嚴格，中國生產廠區招工更為不易，產量仍將無法有效提升，公司的成品庫存水位持續下降，國巨公司將盡力讓影響性降至最低，並審慎應對業績及營運展望。

法人指出，武漢肺炎疫情加劇，原本就受到缺工影響的被動元件，招工難度提升，預計將導致供給缺口進一步擴大，支撐價格持續上漲；全線產能開出約需費時一至三個月時間，最快在今年第二季產業才有機會陸續恢復供需平衡。

本土投顧指出，國巨的電阻產能占全球三分之一，1月電阻與電容產品庫存已跌破50天，電阻庫存更低於電容，來到前波庫存低點水位；2月蘇州廠若未能如期招工擴廠，庫存將持續探底。

本土投顧表示，在供需缺口擴大情況下，MLCC報價可能再次調漲。大毅去年下半年已調漲晶片電阻價格，國巨 旺詮今年初也可能調漲厚膜電阻報價約10%-15%，後續報價呈現易漲難跌格局。