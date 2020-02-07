中華信評：武漢肺炎疫情慘業　銀行放款量不到5%

▲中華信評。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

中華信評今（7）日指出，台灣金融業應該暫時可以抵禦武漢肺炎疫情所帶來的威脅，雖然台灣與中國大陸有密切的往來關係，但是新型冠狀病毒爆發到目前為止，對台灣金融業信用品質造成立即威脅性仍然有限。

交通、觀光業、住宿及餐飲業 銀行放款量不到5%

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目前武漢肺炎疫情已經對中國大陸的工業產值、境內的貨物運輸與出口造成不利的影響，許多大型台商企業在此過程中也受到波及。中華信評分析師藍于涵表示，疫情對中國大陸造成的經濟衝擊顯而易見，但是台灣的銀行業有良好的資本緩衝可以協助抵禦此次爆發疫情所帶來的潛在影響。

中華信評指出，去年9月底台灣的銀行業第一類資本比率為11.84%，這次爆發疫情之前，台灣對中國大陸的曝險已經降低到期總資產4%左右，主要原因是銀行受到中美貿易戰升溫影響而逐步風險趨避。

此外，根據中華信評的估算，銀行業對台灣的交通、住宿餐飲產業的授信，也就是所謂武漢肺炎疫情的最大受害產業，不到銀行業的總放款量5%，然而若病毒如果持續到第二季，台灣的房地產下跌的風險也可能會升高，可能連帶影響到銀行業的房貸放款業務。但現在貸款成數水準仍低的情況下，影響程度仍在可控制的範圍之內。

股市波動 台灣壽險業受到的潛在衝擊較大

不過，報告也指出，隨著冠狀病毒疫情的發展台灣壽險業的信用結構對資本市場變動比較敏感，中華信評認為，台灣壽險業因為此次疫情爆發而感受到的潛在衝擊，會比其在罹病率方面的感受影響更大。

且台灣壽險業者目前維持的資本緩衝空間相當微薄，因此股市行情的大幅衰退可能會削弱壽險業者的資本水準。