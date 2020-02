東海大學推廣FinTech與MarTech　成立「智慧金融與行銷講座」　

▲ 東海大學智慧轉型中心宣布成立「東海精英智慧金融與行銷講座」。(圖/智門提供)

記者李瑞瑾/台北報導

東海大學智慧轉型中心今(7)日宣布成立「東海精英智慧金融與行銷講座」,由東海企管系校友暨東海大學智慧轉型中心執行長黃齊元擔任發起人,邀請八位在金融界東海傑出校友捐款,未來將舉辦和FinTech(金融科技)、MarTech(智慧行銷)相關的演講、論壇、考察及研究計畫。東海大學董事會董事長吳清邁、管理學院院長陳鴻基,特別前來主持儀式,宣布講座成立。



這次參與捐贈的東海校友涵蓋許多金融界重量級巨頭,包括國泰投信董事長張錫(工業工程系)、資誠聯合會計師事務所所長周建宏(物理系)、元大投信董事長劉宗聖(經濟系)、施羅德證劵投信董事長巫慧燕(國貿系)、德勤財務顧問總經理范有偉(會計系)、華誠資本董事長楊邦彥(物理系)、摩根富林明投信前總經理高桂卿(企管系)、日本大和證券前總經理江世津(企管系)。



黃齊元表示:「這是智創者聯盟,整合衆人的智慧,發揮改變社會、開創台灣新格局的力量。」其兩年內推動新經濟回饋母校,曾引進亞馬遜AWS在東海成立台灣第一所雲創學院,並捐贈藍濤講座,聘請前台大EMBA執行長陳鴻基擔任管理學院院長,去年又設立「智慧轉型中心」,協助企業數位化轉型。

支持講座基金的校友也寫下給學弟妹的勉勵,周建宏說:「要學會掌握趨勢,具備未來需要專業能力。我期許學弟妹能透過講座,更清楚自己方向,成為順應時代潮流的成功者。 」張錫則勉勵:「數位化是未來趨勢,隨著AI、Big data 技術大幅提升,所有行業都與數位科技脫離不了關係,尤其是Fintech 與 MarTech。」

劉宗聖提到,「在智慧金融時代,需跨界人工智能與金融科技,培養國際視野。期待講座協助學弟妹價值提升的契機。」巫慧燕則表示,「Dream big and take actions to complete yourself! 勇敢的追求遠大的夢想,要有長線和整合的思惟,善用科技、跨界的思惟和人的溫度,認真和紀律的行動,去完整自己的人生。」

陳鴻基表示,未來東海管院會全力推動以AI和智慧轉型為核心的管理教育,帶領台灣企業加速邁向數位化的新時代。