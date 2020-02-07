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台企業因應疫情！大陸子公司購買防疫物資　計入勞動保護費抵稅

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▲武漢肺炎疫情延燒，北京加強防疫，路人多戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情延燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

隨著大陸子公司復工在即，已經有不少台商嚴陣以待，深怕復工後若工廠發生確診病例，恐將面臨被要求停工，因此開始購買手套、口罩、耳溫槍、消毒酒精或甚至紅外線體溫測量機等防疫物資。但是購買的防疫物資應該要計入勞動保護費、員工福利還是員工個人薪資？

資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務會計師段士良建議，應先考量計入勞動保護費，因為此項從稅務角度是最有利的，而且勞動保護費支出所產生的增值稅進項稅額，只要取得合法憑證是可以從銷項稅額中抵扣。

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此外，大陸稅局在2月6日發佈了《關於支持新型冠狀病毒感染疫情防控有關個人所得稅政策的公告》，對於企業發給個人用於預防新型冠狀病毒感染的肺炎的藥品、醫療用品和防護用品等實，不計入工資、薪金收入，免徵個人所得稅，自2020年1月1日起施行，截止日期視疫情情況另行公告。

在企業防疫工作推展準備中，段士良提醒，應同時關注個人及企業對於防疫物資的涉稅問題。

在防疫期間的部分免徵個人所得稅政策對個人可及時適用外，相關企業涉稅問題分類存在實務意見分歧，建議企業可就不同地區及產業特性等因素進行相關溝通及意見交流，避免產生後續調增稅金及產生罰款等問題。

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