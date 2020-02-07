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工具機產業Q3可望回溫　百德機械：肺炎疫情對公司營運影響不大

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▲▼ 百德機械董事長謝瑞木（右）,百德機械總經理謝天昕（左）。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 百德機械董事長謝瑞木（右）、百德機械總經理謝天昕（左）。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

工具機廠百德機械（4563）董事長謝瑞木預期，工具機產業可望於今年第三季回溫；武漢疫情對公司營運影響不大，面對下周一（10日）大陸復工，謝瑞木表示，未讓台幹赴陸開工，避免「進得去回不來」。

工具機產業在去年表現慘淡，百德機械會計課副理林昱馨表示，前年到去年是工具機產業景氣循環的低點，因此同業整體表現都不佳，加上歐元匯損嚴重、去年併購Winbro成本較重，去年獲利約在18~19億元左右。

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對於今年工具機產業展望，百德機械董事長謝瑞木預期，原本可望在第2季落底回溫，但受到武漢肺炎疫情影響，預期到第三季才會逐步回溫。

謝瑞木指出，目前訂單能見度看到第二季，在手訂單約有200~300台、金額近9億，預估全年表現不低於去年，但不易有大幅成長。

但謝瑞木認為，目前較擔憂的是的零件備貨，雖目前備料已有半年存貨，但是景氣回溫之後可能會出現搶料潮，這是比較擔心的事。

針對這次肺炎疫情是否造成影響，林昱馨表示，因主要客戶位在歐洲，大陸出貨量僅佔4~6%、不到1成，因此這波武漢疫情的衝擊不大。

面對即將到來的2月10日開工，謝瑞木表示，目前未讓台幹赴陸復工，怕員工「進得去回不來」，但工廠還是會在下周一開工，並由當地員工負責管理事務。

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