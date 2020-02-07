口罩荒引發尿布、衛生紙之亂？經濟部發文回應了

▲外傳口罩新增產能將導致衛生紙與尿布的原物料不夠，經濟部表示，尿布與衛生棉的主要材料是「水針不織布」，目前國內供應完全正常。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，防疫全民動起來，Line群組瘋傳國內趕工做口罩，所以做衛生紙與尿布的原物料不夠，引發新一波搶購熱潮；對此，經濟部發文澄清表示，尿布與衛生棉的主要材料是「水針不織布」，供應完全正常，經濟部已與國內衛生棉及紙尿褲主要生產業者聯繫，都有庫存因應國內需求。

武漢肺炎疫情持續延燒，政府力拚提升國內口罩產能，外傳製作口罩的不織布原物料不足，經濟部今天盤點最新產能表示，口罩日產能成長到1000萬片時，每日約需40噸，而國內供應能力是每日可產60噸，原料相當充足。

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不過，外傳政府趕工做口罩，會讓尿布跟衛生棉缺少原料？經濟部官員表示，尿布及衛生棉的材料，跟口罩只有在內層使用的 「PP熱風不織布」有重疊，但這項材料的產量遠大於需求。其餘原料都是不同種類的不織布。另外，生產設備也不一樣，各自有一體成型的專用機器來製造。

另外，經濟部已與國內衛生棉及紙尿褲主要生產業者聯繫，像是康那香、花王、寶僑都回應產線正常，也都有庫存因應國內需求，請民眾不必恐慌。