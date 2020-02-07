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台灣首檔伊斯蘭債今掛牌　渣打銀助攻成唯一主辦承銷商

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▲渣打銀行。（圖／達志影像）

▲卡達第二大銀行卡達伊斯蘭銀行發行伊斯蘭債來台掛牌，渣打銀行成為唯一主辦承銷商。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

渣打銀行今（7）日為卡達伊斯蘭銀行（Qatar Islamic Bank）發行台灣的第一檔伊斯蘭固定收益證券（Sukuk），並同時於櫃買中心及都柏林泛歐交易所（Euronext Dublin）雙掛牌。

金管會2019年開放專業投資人、金融資購可投資外幣計價伊斯蘭固定收益證券（Sukuk），今天首檔在台掛牌的伊斯蘭固定收益證券，為台灣債券市場發行人與商品多元化發展再創新局。

請繼續往下閱讀...

渣打國際商業銀行總經理林遠棟表示，繼2018年主辦卡達國家主權債，為專業板國際債券第一檔國家主權債（60億美元），2020年再為卡達第二大銀行卡達伊斯蘭銀行，發行台灣第一檔伊斯蘭債（8億美元），票面利率為浮動利率3個月期美元倫敦銀行間拆借利率（Libor）+1.35%，發行期間為5年，渣打銀行成為唯一主辦承銷商。

渣打銀行從2016年第一次引進中東大型金融機構來台發行國際債券後，成為中東地區法人在台灣發行國際債券最倚賴的機構，陸續協助中東地區的阿布達比銀行（First Abu Dhabi Bank）、卡達國家銀行（Qatar National Bank）和阿聯酋杜拜國民銀行（Emirates NBD Bank）等成功在台發行國際債券。

此外，渣打銀行在櫃買中心專業板國際債券已累積為全球的法人機構發行63檔國際債券，不僅穩坐國際債券（寶島債）承銷業務第一，同時也是台灣專業版國際債券市場最大的承銷銀行。

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