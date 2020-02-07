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武漢肺炎史上最毒！　哈佛學者預測：再1個月達高峰

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▲武漢首個方艙醫院開始收治武漢肺炎病患。（圖／翻攝新華社）

▲武漢首個方艙醫院開始收治武漢肺炎病患。（圖／翻攝新華社）

文／中央社記者周世惠舊金山5日專電

哈佛大學公衛專 家、華裔學者丁亮警告，全球正面對史上最毒的新型冠狀病毒疫情，且此病毒的不確定性高，預測至少再持續 一個月才達高原期；近日最好「不需要旅行就別去旅行 」。

丁亮（Eric Liang Feigl-Ding）出生於上海，5歲移民美國，畢業於約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University），23歲取得哈佛大學流行病學和營養學的 雙博士學位，任職哈佛大學營養學訪問學者，同時是世 界衛生組織（WHO）專家顧問。

36歲的他近來針對疫情在推特頻頻發文，曾警告「 我們正面對著史上最毒的病毒疫情。」

如同多數學者專家觀察到新型冠狀病毒如謎。丁亮 告訴中央社記者，以嚴重急性呼吸道症候群（SARS）在 3個月上升到8000個病例，新型冠狀病毒在不到一個月 的確診病例已超過3萬例，3倍速的時間與3倍量的病例擴散，「等同SARS的9倍速」。

▲▼剛出生30小時嬰兒感染武漢肺炎。（圖／翻攝中新社）

▲剛出生30小時嬰兒也感染了武漢肺炎。（圖／翻攝中新社）

他告訴記者，「我們認為疫情會持續至少再一個月 ，才會進到高原期，但在那之前還要觀察」。高原期意指病例數快速增加並且到達頂峰之後，連續處於一個高 峰或數字只有微幅波動的時間。

他表示，「每個國家有不同的公共衛生經費和能力 控制疫情」。

在疫情蔓延、仍處於不可測的階段，從公衛的角度 ，丁亮提醒一般人多注意個人衛生保健，小細節例如開關門的時候以「衛生紙、甚至手背」使用手把，不要用 手指頭按電梯開關。

他強調，在人多的場合，尤其要自己控制「手盡量 不要隨意觸摸很多東西」。

世界衛生組織於1月31日宣布新型冠狀病毒疫情為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。丁亮提到，主要原因在於確診病例與死亡率仍集中在中國，中國以外地區的死亡率為個位數。

不過，丁亮表示，包括他和其他很多學者都非常謹慎觀察新型冠狀病毒是否發展成為全球大流行（ pandemic）的疫情。

「全面禁飛中國是個難題，如果你不需要旅行，就別去旅行」。他建議，「特別小心一些從武漢擴散出去的第二層感染地區」，例如香港。根據疫情報告，在香港和北京已有社區感染、或沒有武漢旅遊史的例子，並 有個位數死亡案例。

丁亮表示，現在還沒有科學證據證明反病毒藥物對 治療新型冠狀病毒有效，目前全世界很多團隊在測試關 於愛滋病毒組合的藥物，他說，「新藥與疫苗同樣都需 要經過至少4到6個月的測試，目前有待觀察，但我們仍需要疫苗」。（編輯：韋樞）1090206

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