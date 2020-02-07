東捷資訊元月營收年增41.74％　攜手研華推輕量化工業APP

▲東元集團會長黃茂雄(左五)、董事長邱純枝(左四)與東捷資訊董事長高尚偉(左三)及其經營團隊。（圖／東捷資訊提供）

記者姚惠茹／台北報導

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊（6697）今（7）日公布元月營收為3.12億元，較上月成長173%，較去年同期2.2億元，成長41.74％。東捷資訊表示，成長主因是ERP新增客戶，以及客戶續約軟體授權維護服務所致，並將攜手研華推輕量化工業APP。

東捷資訊表示，公司目前積極布局物聯網應用業務，透過自行研發的製造執行系統（MES），並將攜手研華推出兩款模組化工業APP，分別是「生產進度與品質管理」和「設備保修管理」，協助製造業輕鬆邁向智慧化升級，預計今年上半年完成上架，可望挹注營收貢獻成長動能。

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東捷資訊副總劉新正表示，有別於以往導入智慧工廠模式，企業是先導入ERP，再依序邁向智慧工廠，執行週期較長才可發揮成效，這次預計陸續推出的「生產進度與品質管理」工業APP與「設備保修管理」工業APP，具有輕量化、快速化特性，而且導入期較短。

劉新正指出，兩款APP都將透過研華WISE-PaaS平台的線上軟體服務市集上架，讓製造業以訂閱制服務就能一手掌握生產進度、品質、設備保養與維修派工管理，藉以提升準交率、生產效率，縮短製造週期，並將資訊向上串聯到行動戰情室，為製造業提供一個從OT（操作科技）、IT（資訊科技）到DT（數據科技）層全時全域的即時分析及決策支援，輕鬆實現智慧工廠轉型速度與目標。

市場法人分析，看準智慧工廠蓬勃發展趨勢，東捷資訊已有不少機電業成功案例，在機電製造領域擁有豐富經驗及強大顧問團隊，日前新案能見度也持續增加中，其中不乏電機業、汽車零組件、醫療電子業及扣件大廠的商機機會。

法人認為，東捷資訊結合第二大股東研華在國際上廣大的行銷通路，不僅有助於擴大兩岸及東南亞機械、電子、電機等機電產業客戶的成長與市佔率，而且自行研發的智慧工廠解決方案毛利率較高，未來營運發展值得期待。