影／李文亮病逝　母心痛「最大的遺憾是來不及見兒子最後一面」

▲武漢市中心醫院眼科醫生李文亮確診為武漢肺炎。（圖／翻攝自李文亮頭條號）

實習記者施怡妏／綜合報導

去年首先揭露疫情的「吹哨人」李文亮敵不過病魔，6日在武漢中心醫院病逝，留下懷孕的妻子以及5歲的兒子。他的父母在這次的疫情之中也被確診，才剛出院沒多久就收到兒子的惡耗，因疫情緣故，李文亮的父母沒能見到兒子最後一面，成為他們的遺憾。

綜合陸媒報導，李文亮父母收到兒子的惡耗後，立刻趕到醫院收拾兒子的遺物，哽咽表示，「謝謝大家的關愛，感謝社會各界對他的支持，對他的厚愛。二十多天前他的病情是穩定的，也能下床，還能吃飯，突然間這兩天就惡化成這樣！」父母倆雖然都感染病毒，但前幾天已經痊癒出院，「我們兩個都挺過來了，就兒子挺不過來！」

▲李文亮醫生被確診為武漢肺炎。（圖／翻攝自李文亮頭條號）

因為病情緣故，李文亮都待在醫院搶救治療，因此父母來不及見到兒子最後一面，成為他們心中最大的遺憾，母親表示，「兒子很有才華很有潛力，忠於職守，不是會說謊的人。」令人更難過的，李文亮的妻子在今年6月就要產下第二胎。李文亮母親表示，「你說現在怎麼辦？這個家現在也破碎了，現在有甚麽情況也得扛著！」

李文亮確診感染新型冠病毒時曾說過，「康復以後我還是要上一線的，現在疫情還在擴散，不想當逃兵。」當時感動不少網友，並喊話要他「加油」，如今敵不過病魔不幸病逝，讓眾人感到心痛不已。