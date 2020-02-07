口罩出口禁令恐再延　經濟部：日產能拚千萬片三月上線

▲隨著疫情持續擴大，預計23日到期的口罩出口禁令，外界預期將再度延長。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

口罩實名制上路，政府斥資2億元打造口罩新產線，預計三月起國內口罩日產能將達千萬片，隨著疫情持續擴大，預計23日到期的口罩出口禁令，外界預期將再度延長，對此經濟部官員回應表示，有待中央疫情指揮中心確認後宣佈。

武漢肺炎疫情持續延燒，近期口罩一罩難求，經濟部長沈榮津表示，國內口罩未來每週日產能可增加70萬片，兩週後可望達到460萬片。隨著60台新機具投入生產後，3月上旬產能可達到1000萬片。

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全球瘋搶口罩，造成全球口罩荒，經濟部次長王美花進一步說明，因應這波防疫需求，讓全球看見台灣製造業的能量，在疫情爆發前，台灣名列全球口罩產能第三大國，在政府斥資2億元投資新產線後，預計3月起日產能將達千萬片，屆時台灣可望躍居全球口罩產能亞軍。

經濟部強調，目前每天三班戰情會議，隨時確認既有產線的產能，在廠商重新啟用封存機器，國軍也陸續補充人力後，目前每天可生產320萬片、下週將增加到390萬片/日、下下週再增加到460萬片/日，而製作口罩的原物料都已確認，國內供應無虞。