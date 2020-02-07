黃寶慧獨家專訪／選後兩岸關係？　前AIT主席卜睿哲：北京須調整對台政策

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1月11號，2020大選落幕，蔡英文總統以創紀錄的817萬票高票當選，而在蔡英文成功連任後，兩岸以及台美關係將如何發展，是很多人關心的話題，《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」主持人黃寶慧前進美國華府，獨家訪問到華府智庫「布魯金斯研究院」的重量級意見領袖，也是前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲，他認為兩岸關係目前暫時不會有太大的變化，但從蔡英文的得票率看來，該調整的應該是中國大陸，而不是蔡政府。

▼黃寶慧前進華府智庫布魯金斯學會，獨家專訪卜睿哲。（圖／《ETtoday》攝影團隊）





卜睿哲認為，現在主要的問題在於，蔡總統是否有必要進一步改善與中國大陸的關係，不過因為蔡總統是受到大多數台灣民眾的支持，人民也知道蔡總統所代表的立場是什麼，因此蔡政府的政策不需要調整，該調整的應該是中國大陸，但卜睿哲也提到，中國大陸的立場相當堅定，對台政策也不會有所改變。

卜睿哲指出，去年1月1日，中國大陸國家主席習近平在元旦演說時就曾進一步強調，他會去捍衛北京的政策，因此他認為，中國大陸可能會持續用蔡總統第一任內期間對台灣的相關政策，也就是用威脅、施加壓力、邊緣化，以及在國際社會上打壓台灣，但現在比較重要的是，蔡英文政府應該進一步去發展未來的方向，例如如何促進台灣國內的經濟，以及思考台灣下一步應該怎麼走。

▼黃寶慧前進美國華盛頓智庫，多次獨家專訪卜睿哲。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

台美關係一直是台灣在外交上相當重視的一塊，尤其是蔡政府上任以來，多次強調台美關係40年最佳，視為重大政績，回顧2019年，美國國會更通過多項法案，包括台灣旅行法、台北法案、國防授權法等。而日前副總統當選人賴清德於美東時間三日抵達華府，參加年度「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），雖然賴清德副總統當選人辦公室發出簡短聲明指出，賴清德人此行是以「個人身份」，應邀參加美國「民間團體」主辦的活動，行程中也將安排國際事務智庫、僑界等拜會，並短暫停留紐約，但台美高層關係的突破出現機會之窗，這也替已經邁入良好軌道的台美關係，再增添更多進步空間。

台灣積極經營與美國的關係，卜睿哲在專訪時提到，美國的確採取了一些措施來強化美台雙方關係，而蔡政府也樂於為此記上一功，但他也透露，其實這是一個非常複雜的問題，美國喜歡的狀況是，台灣對自身利益的定義和美國的立場相似或一致，如果我們有更密切的合作，美國也應該做些事情加強雙方關係根據共同利益來行動，而展望未來，卜睿哲也預期，台美關係會持續朝正向發展。更多精彩專訪內容，敬請鎖定2月8日晚間9點《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目。



▼更多專訪的內容，將會在2月8日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。

