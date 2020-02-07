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國光生技元月營收再創新高　開發「新型冠狀病毒疫苗」已成立專案小組

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▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／記者姚惠茹攝）

▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導　　　　

國光生技（4142）今（7）日公告2020年元月自結營收為3.57億元，較上月營收2.74億元，成長幅度達三成，再創單月營收歷史新高，較前一年同期成長2588.44%，主要受惠公費四價流感疫苗集中出貨，帶動營收成長。

針對武漢肺炎疫情日趨嚴重，國光生技也在一個月前成立專案小組對「新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）」的疫苗開發進行研究，希望在最短的時間內完成開發，以配合國家「防疫視同作戰，政府民間一條心」的防疫政策。

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國光生技表示，過去幾年，全球各地就接連出現過伊波拉（Ebola）、茲卡（ZIKA）、中東呼吸綜合症（MERS），以及目前被命名為「2019-nCoV」的新型冠狀病毒（武漢肺炎）等多宗大規模疫情。

國光生技指出，迄今為止，武漢肺炎已感染數萬人，並導致數百人死亡，然而值得觀察的是，這次新型冠狀病毒疫苗的研發工作，已在新病毒確認之後短短數小時就開始，這是與過去截然不同的狀況。

國光生技說明，因為一旦有病毒的基因序列密碼，就有助世界各地的科學家，以最快的速度確定病毒的起源、病毒的變異、疫情發生的過程，以及如何對人類產生保護等訊息，並意味著未來要在發現新病毒的第一時間就能開始疫苗的研發工作。

法人分析，雖然這次的武漢肺炎疫情恐無法對國光生技的營運在短時間產生立即性的效益，但以國光生技身為獲得歐盟及美國認證的人用疫苗製造廠，相信在這次突發的公衛事件後，必定加重國光生技在產業界的重要性。

展望營運，國光生技表示，目前充填產線產能已達滿載，第二條充填線預計將於2021年第3季啟用，可望帶動充填總產能擴大至目前產能的4倍，其第二條充填產線啟用後可望帶動營運及營收的起飛，並啟動「全方位生技廠區」計畫，興建符合PIC/S GMP標準的破傷風疫苗廠，預計2023年投產，同時啟動新的細胞培養廠、增擴支援系統及倉儲、品管實驗室及辦公室等，預計2022～2023年逐步完成。

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