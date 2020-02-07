公車捷運「免戴口罩」網戰翻！　陳時中重申使用時機：飛機一定要

▲公車捷運「不用戴口罩」在網路上引發討論。（圖／翻攝衛福部影片）

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎在台延燒，「口罩之亂」因應而生。衛福部為此拍攝衛教影面，呼籲民眾搭乘公車、捷運與計程車時不用戴口罩，引發民眾質疑。對此，中央流行疫情指揮中心今（7）日回應，台灣沒有社區感染，健康民眾只要搭乘通氣足夠的大眾運輸工作，不戴口罩感染風險很低。但指揮官陳時中仍呼籲，搭飛機一定要戴口罩。

針對「搭乘大眾運輸會被傳染嗎？」議題，引起部分網友討論，中央流行疫情指揮中心再列口罩使用三時機，表示「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，就能有很好的保護網，不用擔心不戴口罩就會被感染。

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指揮中心呼籲，搭乘通氣量足夠的大眾運輸，如公車、捷運、高鐵，不用擔心不戴口罩會被感染，因此身體健康者從事戶外活動、搭乘通氣量足夠的大眾運輸時，不需要戴口罩，請把口罩留給真正需要的人，如有慢性病者、有呼吸道症狀者，與醫療、防疫人員，才能讓防疫發揮最大效用。

中央流行指揮中心指揮官陳時中下午在記者會上重申，武漢肺炎正在廣泛傳染，現階段只能提醒民眾，搭飛機一定要戴口罩。指揮中心監測應變官莊人祥表示，飛機在飛行過程中，通氣量其實是足夠的，惟在起飛與降落這兩個時機，通氣量才會略為不足，但考量到飛機遊客組成複雜，還是建議全程戴口罩。

▼中央流行疫情中心監測應變官莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）