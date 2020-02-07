「雪月」巧碰元宵　美國《農夫年鑑》：每年此時都下大雪

▲超級月亮。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

今年第1個超級月亮雪月（Snow Moon）將在於美國東岸時間9日現身。根據美國太空總署（NASA）表示，這次超級月亮的名稱是與美洲的原住民有關，因為每年這段時間都會下起大雪，如果天氣晴朗，晚間只要抬頭就可以看到比平時更大的月亮，錯過這次賞月機會就要等到3月9日了。

美國《農夫年鑑》（Farmers' Almanac）記載，每年的2月份時常會下大雪，所以美國東北部的原住民將冬季第2個滿月稱為「雪月」。

根據CNN報導指出，超級月亮是指在滿月時期，月球與地球之間的距離比平常近，這次的最佳觀賞時間是在美國東岸時間9日凌晨2點34分，月球過近地點，此時月亮的視直徑最大。

一直以來天文學家對於超級月亮的論述呈現正反2派說法，為天文現象命名與定義的國際天文學聯合會（IAU）並沒有正式定義超級月亮。

▲美國天文學家Fred Espenak。（圖／達志影像／美聯社）

根據提供時間、時區訊息的服務公司timeanddate的定義，超級月亮應是月球中心距離地球中心的距離小於36萬公里。而美國日蝕觀測的首席天文學家弗雷德·埃斯佩納克（Fred Espenak）則認為，在2020年會有4次超級月亮出現，雪月就是其中1次。

依據21世紀的超級月亮清單紀錄，在2020年會出現超級月亮時間點是2月9日、3月9日、4月8日和5月7日。