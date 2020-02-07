光州醫院封院4天！隔離病患3樓「丟紙條」求救　內部慘況曝光

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記者黃心瑀／綜合報導

全球武漢肺炎疫情延燒，南韓7日確診人數更來到24例，位於光州的21世紀醫院更是直接封院，內部醫療人員及病患約140人全數無法外出。據悉，6日下午有病人從醫院3樓的地方丟出紙條，上頭寫著「需要飲用水、衛生紙、牙膏」等字樣，向外界求救，希望大家能夠重視醫院裡頭的物資不足情況，讓人看了十分感慨。

綜合韓媒報導，光州21世紀醫院因為新型冠狀病毒疫情，於4日起開始封院，院內住著一對分別為第16名確診病例的42歲女子，以及隨後也被確診感染的其18歲女兒，與他們一同住在3樓的23名病患，更被直接列為高危險群。

但根據稍早韓媒的報導指出，一名57歲的A先生表示，醫院裡並沒有單方的收容措施，被隔離患者都住在多人房一起生活，不管是房內空間、淋浴間跟廁所都是處於共用的，甚至大多數人都會在走廊共同使用淨水器；A先生更稱，高風險患者也沒有被周全的被隔離，醫院內根本沒有專門管控該方面的人，目前只知道「醫院有要將患者轉移到單人間的準備」。

此外，韓媒所釋出的照片當中，更出現有患者透過病房窗戶，拿著上頭寫著「需要衛生用品、飲用水、牙膏、杯裝拉麵」等物品的字條。6日韓國新聞媒體YTN記者前往醫院外採訪時，一名正在3樓被隔離的病人，更打開窗戶對外扔出紙條，上頭寫著「患者無法被很好的隔離，3樓的情況也是這樣」、「廁所、廚房、淋浴間都一團亂」、「請幫忙處理這些問題吧」的字樣，似乎是在外界表達醫院內的困境。該名記者表示，由於擔心被感染，他們還先戴上手套之後才小心地打開紙條，確認裡頭的內容，而且在拿到紙條時，患者看上去似乎非常不安。

韓媒指出，這樣的狀況跟南韓衛生當局的公告有許多出入，3樓並沒有所謂的單獨隔離病房，而且仍然有許多人以6人、3人的行事，共同居住在一起。對此，南韓當局在7日早上表示，光州21世紀醫院中的隔離設施都已經準備完成，現在所有的人都被分成一人一室進行隔離，生活用品也有充分的供給；在醫院裡的部分病人被轉移到消防學校的設施當中，為了避免接觸感染，有些輕症者已經離院回家。