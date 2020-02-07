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川普公開「中東和平計畫」後...以巴發生多起流血衝突！　以色列加強戒備

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▲以巴發生多起流血衝突。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲以巴發生多起流血衝突。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者康心禹／綜合報導

美國總統川普1月28日公開希望可以化解以色列、巴勒斯坦衝突的「中東和平計畫」後，引起巴勒斯坦的不滿，地區的緊張局勢不斷升級。以巴雙方在耶路撒冷和約旦河西岸地區發生多起流血衝突，造成14名以色列士兵和警察受傷，巴勒斯坦人則是3死6傷。以色列已加強在耶路撒冷和約旦河西岸的戒備。

綜合外媒報導，以色列士兵和警察6日遭到三次襲擊。第一次是凌晨2時左右，一名襲擊者在耶路撒冷駕車衝撞執勤的以軍士兵，隨後駕車逃離現場，造成12名以軍士兵受傷，其中一人傷勢嚴重。以色列警方將此次襲擊定義為「恐怖攻擊」並展開調查，駕車衝撞以軍士兵的嫌疑人當晚已被抓獲，並已轉交給安全部門接受進一步訊問。

第二次襲擊發生在當天中午，一名巴勒斯坦人在耶路撒冷的聖殿山入口處向以色列邊防警察開槍，一名警察受輕傷，然而他卻被其他警察當場打死。

▲▼以巴發生多起流血衝突。（圖／達志影像／美聯社）

第三次襲擊發生在當天下午，在約旦河西岸屯墾區多雷夫（Dolev）附近，一名巴勒斯坦人從行駛的汽車裡向一名在哨所執勤的以軍士兵開槍，士兵受到輕傷。

此外，巴勒斯坦民眾6日在約旦河西岸城市傑寧（Jenin）與以軍爆發衝突，一名巴勒斯坦青年被打死，另有6名巴勒斯坦人受傷。另外，還有一名巴勒斯坦青年5日在約旦河西岸城市希布倫被以軍開槍打死。

面對以巴地區緊張局勢升級，以色列加強了戒備，6日晚間在約旦河西岸加強兵力部署。以色列公共安全部長吉拉德·埃爾丹（Gilad Erdan）當天也宣布，在全國范圍增加安保和警察力量。以色列警方表示，將於7日在耶路撒冷老城區（Old City）尤其是聖殿山附近增強警力，以防在聖殿山禱告期間發生暴力活動。

實際上，川普在1月28日公開的「中東和平計畫」早遭到巴勒斯坦政府直接反對。巴國認為美國在耶路撒冷歸屬、猶太人定居點合法性等重大問題上明顯偏袒以色列，無視巴國的關切，將對和平計畫進行大規模的抗議。

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