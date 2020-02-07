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聯發科5G單晶片帶頭衝　Q4毛利率42.5%創三年來新高

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▲▼ 聯發科通訊大樓；聯發科與英特爾攜手推出5G5G筆電。（圖／業者提供）

▲聯發科去年繳出亮眼成績單。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

聯發科（2454）今（7）日舉辦法說會，公布去（2019）年第4季業績，在去年第四季領先對手、推出5G單晶片（SoC）天璣1000後，去年第4季毛利率再創高峰、來到42.5%，較前季增加0.4個百分點，較前年同期增加3.6個百分點，為12個季度、三年來高點。

聯發科去年第4季合併營收為647.8億元，因進入消費性電子淡季，需求下降季減3.7%，但因為手機銷售額比前年好，因此年增6.3%；合併營業利益為62.26億元，季減11.4%，年增61.7%；合併淨利為63.83億元，季減7.5%，年增56%；每股盈餘為4.03元，低於上季的4.38元，遠高於前年的2.63元。

請繼續往下閱讀...

綜合聯發科去（2019）年全年營收達2,462.22億元，合併毛利率為41.9%，較前年增加3.4個百分點；合併營業利益為225.67億元，較前年增加39.5%，每股盈餘為14.69元，優於前年的13.26元。

聯發科執行長蔡力行表示，去年聯發科技表現穩健，並確實執行公司策略，三大產品線營收貢獻均衡發展，財務績效更有顯著提升，全年毛利率較2018年增加3.4個百分點，營業利益金額也較前期有近40%的成長。

聯發科去年在智慧型手機、AIoT、客製化晶片及其它消費性產品的市佔率皆有提升；新投資的技術如AI、5G、WiFi 6、企業級客製化晶片與汽車電子等亦獲得不錯的進展。

針對外界擔憂近期新型冠狀病毒疫情帶來帶來不確定性，蔡力行表示，雖然會降低短期能見度，但聯發科去年的表現就是相當明確的高競爭力指標，並能轉化為中長期的成長。

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