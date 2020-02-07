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川普與習近平通話　敦促美國「冷靜評估疫情」

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▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲北京與華府在一個月前，簽署了第一階段貿易協議，象徵持續已久的美中貿易戰暫時休兵。（圖／路透）

實習記者魯斯濱／綜合報導

中國國家主席習近平在週五與美國總統川普就新型冠狀病毒肺炎疫情進行電話交談，並敦促美方對這一流行病「冷靜評估疫情」。截至目前，中國境內目前確診病例為3萬1195例，死亡人數637人，死亡人數已超越2003年爆發的SARS。為了阻止疫情繼續擴散，中國各地陸續出台「封閉式管理」措施，嚴格限制民眾和車輛進出，強制實名登記和檢測體溫。在管理期間，社區只能開放一個通道，外地民眾及車輛則有更嚴格的限制規定。

習近平在電話中對川普說，「新冠肺炎疫情發生以來，中國政府和人民全力以赴抗擊疫情。我們全國動員、全面部署、快速反應，採取了最全面、最嚴格的防控舉措，打響了一場疫情防控的人民戰爭。」習近平補充，「有關工作正在逐步取得成效，我們完全有信心、有能力戰勝疫情。中國經濟長期向好發展的趨勢不會改變。」

習近平強調，中美達成的第一階段經貿協議有利於中美雙方，有利於世界和平繁榮。這充分說明，儘管中美存在一些分歧，但只要雙方本著平等和相互尊重精神，總能通過對話磋商找到彼此都能接受的解決辦法。希望美方同中方相向而行，認真落實兩國元首達成的共識，堅持協調、合作、穩定的總基調，推動中美關係在新的一年沿著正確軌道向前發展。

川普回應，美國全力支持中國抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情，願派遣專家前往中國，並以其他各種方式向中方提供援助。中方在極短時間內就建成專門的收治醫院，令人印象深刻，這充分展示了中方出色的組織和應對能力。相信在習近平主席領導下，中國人民毫無疑問一定能夠取得抗擊疫情的勝利。美方對中國經濟的發展抱有信心。美方將本著冷靜態度看待和應對疫情，願通過雙邊和世衛組織渠道同中方保持溝通合作。

此前，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上批評：「美國政府迄今未向中方提供任何實質性幫助，卻第一個從武漢撤出其領館人員！第一個提出撤出其使館部份人員！第一個宣布對中國公民入境採取全面限制措施！」發言人還表示，「美國不斷製造和散播恐慌，帶了一個很壞的頭。」

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