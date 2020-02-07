日月光去年第4季每股賺1.5元近六季高點　疫情為前景添變數

▲日月光K7廠。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

日月光投控（3711）今（7）日舉行線上法說會，公布去（2019）年第4季度營運維持強勁，每股獲利為1.5元，為近六個季度高點。展望今年，需求健康，5G仍為主要成長動能，然而在中國大陸疫情影響下，供應鏈動態充滿變數。去年全年每股賺3.96元，較前年5.95元大減近五成。

日月光表示，受到新型冠狀病毒肺炎疫情延燒影響，中國大陸部分地區延後開工，部分員工無法順利返鄉或上工，日月光表示，雖然中國大陸政府很積極地克服病毒，但公司也因此承受高於正常水準的風險，並可能因應未來發展而產生重大變化。整體來說，未來狀況因疫情很難預測，供應鏈風險也難以估計。

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日月光去年第4季營收為1160.23億元，季減1%，年增2%。其中，半導體封裝業務（ATM）占57%，較去年同期增加6%；電子代工服務業務（EMS）占42%，年減4%。

從業務類別區分，以美元計價，測試事業較去年成長7%、達到14億美元。系統級封裝（SiP）業務較去年成長13%、達到25億美元，其中，來自新專案的營收達到2300萬美元。Fan-out營收較去年成長70%，並達到成長目標，即5000萬美元。

第4季營業毛利為198.49億元，季增4%，年增6%；毛利率為17.1%，較上季的16.3%增加0.8個百分點，較去年同期的16.4%增加0.7個百分點。稅前淨利為85.82億元，季增11%，年增19%。每股獲利1.5元，優於上季的1.35元，以及去年同期的1.28元。

值得注意的是，去年全年度的電子代工服務營收創歷史新高，達54億美元，且預料成長動能於今年將持續增溫。另外，與矽品合併一事，日月光表示，最終審查報告已遞交中國反壟斷局，並等候官方正式批准。

展望第一季，日月光表示，以台幣計價，封測事業第一季生意量將介於去年第二季、第三季水準；毛利率將與略高於去年第二季的15.39%；電子代工服務業務部份，以台幣計價，第一季生意量將與去年第一季水準相仿，然而營業利益率將略低於去年第一季2.58%的水準。