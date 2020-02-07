疫情恐懼未消散！台股收盤下跌136點　險守11,600點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（7）日再度大幅走低，下跌逾百點，盤中更一度跌破11,600點，終場收在11,612點、下跌136點或1.16%，成交量1,286.18億元。

電子三雄中，台積電（2330）以328元作收、下跌1.35%；股王大立光（3008）收4755元、下跌1.86%；鴻海（2317）收82.9元、下跌0.84%。

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今日類股漲少跌多，造紙類股逆勢走揚，上漲3%以上，生醫類股則持續受惠防疫概念小幅走高；光電、半導體、電機、汽車、電子零組件，部分傳產如紡織、觀光等類股皆大幅走跌。

台新投顧副總黃文清指出，台股今日弱勢最主要原因有三，一是大陸復工問題，目前很多城市依舊封城，開工後產能有沒有辦法有效回復，其實大家都會擔心；第二原因是台灣染疫個案增加，導致投資心態比較謹慎；第三是台股跌深反彈已經到接近季線，來到反彈短期高點，這三原因讓盤勢陷入整理。

黃文清表示，目前來看，疫情沒有解決，雖然有藥但也在測試當中，疫情專家也預期，解決要到三四月以後，疫情變化會讓投資心態有所反應，預期台股短線都會在比較大的區間中來回震盪，投資人要持續追蹤、緊密觀察疫情變化。

黃文清建議投資人，短線逢高不要追高，逢低時除非疫情擴散非常嚴重，不然也不用過度殺低。這時看籌碼面與疫情變化比較重要，投資人可以多聽疫情專家講疫情，更重要也是直接觀察個案增加速度，疫情有效平緩的話可以幫助回穩。