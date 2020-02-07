惠譽示警：武漢肺炎疫情若持續3個月　對陸經濟衝擊比SARS嚴重

▲武漢肺炎,疫情若持續擴散，將對中國大陸經濟造成衝擊。（圖／路透、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

惠譽評級今（7）日表示，持續的新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情將會拖累中國大陸今年的經濟成長率，且衝擊程度還不明朗，將取決於這次公共衛生危機與嚴重程度。惠譽評級認為，如果中國政府啟動大規模經濟刺激政策來應對疫情對經濟的衝擊，恐將不利於其他政策目標，例如降低金融風險等達成。

但惠譽認為，只有當武漢肺炎疫情造成的經濟衝擊遠大於2003年爆發的嚴重急性呼吸綜合症（SARS）疫情時，中國政府才可能採取大規模經濟刺激政策。

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對中國GDP成長的預測作出明確調整仍為時尚早，因此只通過情景假設進行分析。不過，SARS疫情提供了有用的參照基準，但值得注意的是，新型冠狀病毒疫情與SARS疫情存在顯著不同。明顯的區別在於，武漢肺炎疫情傳播速度比SARS快，且政府針對疫情對人們的出行和工作安排採取了更嚴格的限制措施。

由此可見，這次疫情期間的每一天對經濟活動產生的衝擊可能大於SARS，但其對GDP的影響也將取決於控制新型冠狀病毒疫情所需的時間。

2003年3月初至5月末，SARS疫情對經濟活動產生了巨大影響，據估計其導致2003年第二季度中國GDP增速放緩了1.5到2個百分點。其中服務業受到的衝擊最大，而工業生產增速也有所放緩。

目前中國GDP中服務業的占比（54%）高於2003年的水準（42%）。政府採取的遠遠嚴格於SARS期間的停工停業等限制性措施也意味著，如果武漢肺炎疫情持續三個月，其帶來的經濟衝擊將很可能比SARS嚴重。但同時，政府嚴格限制經濟活動的措施有望令本次疫情較SARS更快得到控制。

據惠譽預測，如果這次疫情對服務業和工業生產造成的衝擊程度與SARS相似，則2020年第一季度中國經濟增速將同比下滑至4%左右；相比之下，惠譽此前對第一季度的增速預測為5.9%，而2019年第四季度中國經濟增速為6%。即使今（2020）年後期中國經濟增速有所回升，但 2020年全年經濟增速仍可能降至5.5%左右，而惠譽最近一次對2020年中國經濟增速的預測為5.9%。