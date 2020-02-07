台積電去年專利申請首度突破千件　名列國內百大冠軍

▲經濟部智財局今（7）日公告2019年專利申請及公告發證統計排名，台積電去年的專利申請量以1333件名列本國企業冠軍。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

全台專利申請排名大公開！經濟部智慧財產局今（7）日公告2019年專利申請及公告發證統計排名，台積電專利申請量去年首度突破千件，以1333件名列冠軍；官員指出，台積電在半導體先進製程居領先地位，專利申請已連續四年拿下冠軍。

依據經濟部公告，本國法人去年專利申請及公告發證排名，在發明、新型、設計三種專利申請方面，台積電專利申請量自2015年持續成長，去年以1333件居冠，其次為宏碁、友達光電、財團法人工業技術研究院及聯發科技。

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官員指出，宏碁、瑞昱半導體及仁寶電腦，去年專利申請案件分別達565件、333件與193件，申請量均創下2005年以來新高，在本國企業前十大排名中，分別名列第二、六、九位。

從我國三種專利百大申請結構來看，企業為我國研發創新的主要動力，申請案件多集中在發明專利，占比達八成。去年我國企業發明、新型專利則分別成長8%及10%，惟設計專利減22%。

有趣的是，去年國內有八家銀行進入專利百大排名，專利申請量達623件，年成長76%，連三年成長。官員指出，台灣銀行在發明專利、新型專利及三種專利申請數量，位居各銀行之首。

在外國企業排名方面，阿里巴巴以850件排名第一；在三種專利獲證方面，本國及外國法人分別由友達光電及應用材料居首位，去年專利獲證分別達488件與436件。另外，我國發明專利申請案年增6%，已是連續三年成長。

