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「為何是外國人從事這工作？」羅斌推廣台灣偶戲至全球50國獲「台法文化獎」

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▲▼ 前排左起為法蘭西學院人文政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）、巴斯蒂（Marianne Bastid-Bruguière）院士、台原亞洲偶戲博物館館長羅斌（Robin Ruizendaal）先生、法語臺灣研究學會（AFET）吳傑弘理事長（Jérôme Soldani）、文化部鄭麗君部長、安德勒（Daniel Andler）院士、法國在台協會公孫孟主任。後排左起為德沃維（Pierre Delvolvé）院士、臺灣駐法國代表處吳志中大使。（圖／文化部提供）

▲文化部長鄭麗君在法國時間2月3日遠赴法蘭西學院，親頒第24屆的「台法文化獎」。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部長鄭麗君在法國時間2月3日遠赴法蘭西學院，親頒第24屆的「台法文化獎」，今年獲獎之一羅斌（Robin Ruizendaal）先生來自荷蘭，從2000年起擔任台原亞洲偶戲博物館館長，協助推廣台灣與亞洲偶戲多年，舉辦過上百場展覽、至全球50餘國演出，他常被問「為何是外國人在從事這項工作，而不是台灣人？」而他認為，表演藝術是人類共同文化遺產的一部分，「大家都應該更努力、促進、保存這項藝術」。

「台法文化獎」由文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院（Académie des Sciences Morales et Politiques）自1996年起共同設立，今年為第24屆，鄭麗君表示這個獎創立至今，已表彰過42位遍處世界各地的得獎者，除促進台法、台歐文化的交流外，也鼓勵更多人在不同領域探索台灣文化，讓台灣和世界牽起友誼之手。

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▲▼ 左起為法蘭西學院人文政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）、「臺法文化獎」獲獎者台原亞洲偶戲博物館館長羅斌（Robin Ruizendaal）、文化部鄭麗君部長。（圖／文化部提供）

▲左起：法蘭西學院人文政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）、「台法文化獎」獲獎者台原亞洲偶戲博物館館長羅斌（Robin Ruizendaal）、文化部長鄭麗君。（圖／文化部提供）

本屆「台法文化獎」兩位獲獎者，分別為台原亞洲偶戲博物館館長羅斌（Robin Ruizendaal）先生及法語台灣研究學會（Association Francophone d’Études Taïwanaises）。羅斌先生來自荷蘭，2000年起擔任台原亞洲偶戲博物館館長，迄今舉辦過上百場展覽協助推廣台灣與亞洲偶戲，並至全球50餘國演出；同時撰寫多篇有關台灣偶戲的學術文章、籌辦教學工作坊及辦理台灣原住民傳說《台灣不見了》光影課程巡迴等計畫，對推展台灣偶戲的貢獻不遺餘力。

而法語台灣研究學會（AFET）則成立於2010年，成員包括法國及歐洲投入台灣研究各領域專業研究者，學會透過組織研討會、座談會與圓桌論壇等方式，積極推動法語區世界與台灣之間的文化及知識交流，扮演台灣研究的促進者、傳播者以及文化交流的重要橋梁。

鄭麗君提到，羅斌館長及法語台灣研究學會長年的貢獻，讓世界看見台灣文化的獨特性與普世性。台灣文化正因為歷史、地理的特殊因素，融合了最多元的傳統，並在超過一世紀以來，透過思想、文學、藝術、戲劇、影音等各領域所開展的文化運動，孕育出民主化所立基的人文精神與普世價值；而民主化後的台灣，文化愈見繁花盛放，展現多元、包容、開放且創新的當代特色。
 
鄭麗君部長也說，文化不只是國家軟實力，依據聯合國教科文組織「保護和促進文化表現形式多樣性公約」的精神，透過文化交流，能增進互相了解，學習尊重差異，更進而鞏固民主與包容的價值。台灣作為亞洲最開放的民主國家，我們也期待，在台灣這塊土地上種下的文化樹苗，將能增進文化多樣性，並貢獻於世界的和平與民主價值。

獲獎者羅斌致詞時指出，作為在台灣工作的外國人，他扮演著獨特的角色，因為他為本地和國際觀眾詮釋當地文化，但總有台灣人疑惑，「為何是外國人在從事這項工作，而不是台灣人？」對此他常解釋，表演藝術是人類共同文化遺產的一部分，「大家都應該更努力、促進、保存這項藝術」。

▲▼鄭麗君部長、台灣駐法國代表處吳志中大使與六位獲頒文化獎章的受獎者合照。左起為法蘭西學院前秘書夏侯巖（Pierre Charau）先生、德沃維（Pierre Delvolvé）院士、安德勒（Daniel Andler）院士、達恪斯（Xavier Darcos）院長、巴斯蒂（Marianne Bastid-Bruguière－院士、人文政治科學院（Académie des sciences morales et politiques）皮特（Jean-Robert Pitte）終身秘書。（圖／文化部提供）

▲鄭麗君部長、台灣駐法國代表處吳志中大使與6位獲頒文化獎章的受獎者合照。左起：法蘭西學院前秘書夏侯巖（Pierre Charau）先生、德沃維（Pierre Delvolvé）院士、安德勒（Daniel Andler）院士、達恪斯（Xavier Darcos）院長、巴斯蒂（Marianne Bastid-Bruguière－院士、人文政治科學院（Académie des sciences morales et politiques）皮特（Jean-Robert Pitte）終身秘書。（圖／文化部提供）

本屆「台法文化獎」頒獎典禮循例在法蘭西學院輝煌莊嚴的大院士會議廳舉行，獲邀各界貴賓出席踴躍，包括駐法吳志中大使、法蘭西學院（Institut de France）達恪斯（Xavier Darcos）院長、法蘭西人文政治科學院三位學院院士評審、法國在台協會公孫孟主任（Jean-François Casabonne-Masonnave）、日本文化會館館長Tsutomu Sugiura、台法文化獎歷屆得主高格孚（Stephane Corcuff）、猶安娜‧高葛蘭 （Josiane Cauquelin）女士等百餘人觀禮下進行。

文化獎章頒獎典禮由鄭麗君部長及駐法大使吳志中共同主持，鄭麗君部長指出，文化部的文化獎章甫於今年新設立，第一次頒授文化獎章就來到法國，彰顯對台法國際友誼的珍視。尤其本次獲頒文化獎章者，皆長期參與推動文化部與法蘭西學院人文政治科學院共同設立的「台法文化獎」，是台灣最可貴的法國摯友。
 
鄭麗君部長同時向出席貴賓說明，文化獎章的設計是以盛開的台灣原生蝴蝶蘭為造型，並以台灣傳統纏花工藝（俗稱春仔花）為意象所創作，纏花工藝今年甫獲文化部公告登錄為「重要傳統工藝」無形文化資產，也是台灣傳統喜慶時的吉祥物件，象徵喜氣。鄭部長強調，頒授文化獎章的意義，除了感謝，也代表一份對摯友們的深遠祝福，期待未來台法雙方在文化交流上擁有更緊密的友誼。

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