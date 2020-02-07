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武漢肺炎疫情蔓延　國銀在陸據點啟動3大防疫機制備戰

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▲香港武漢肺炎疫情,戴口罩民眾。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情蔓延尚未見遏止之勢，全球各地陸續傳出確診病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

武漢肺炎疫情持續擴散，在大陸設有分行、子行的國銀今（7）日表示，配合當地政府相關規定開工，且各據點也啟動緊急應變措施，包括分組上班、追蹤員工身體健康情形等，也落實各項防疫措施。

富邦金控已公布「富邦金融控股股份有限公司暨子公司因應嚴重特殊傳染性肺炎之緊急應變機制」，提供全體同仁遵循，並全面啟動相關防疫機制，目前針對辦公及營業場所採取3大防疫措施。

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首先，公司各棟辦公大樓全面對所有進出同仁、訪客進行量體溫及使用酒精消毒；第二，各子公司營業處第一線同仁，全面配戴口罩；第三，強化宣導請同仁以肥皂勤洗手、戴口罩，全面防疫，並落實同仁一旦有確診病例或不適症狀立即確實通報。

富邦金100%持股的子公司富邦華一銀行在大陸設有26個營業據點，到1月底為止，富邦華一台籍員工一共有151人。富邦華一銀行表示，全力配合做好疫情防控工作，開工時間依照各地政府相關規定執行，目前大多數分行恢復營業時間預計為2月10日。

富邦華一銀行指出，各分行也將遵循上述辦公及營業場所防疫措施，並且每日對辦公及營業場所、客戶接待區、辦公機具等進行消毒，同時配置防疫相關的消毒液、洗手液。另在疫情防控期間，富邦華一銀行採用線上軟體開會辦公，並暫緩員工各類出差。

在大陸擁有上海、廣州、廈門、深圳共5家分支機構的中國信託銀行表示，大陸各分行是依當地銀保監局、政府及勞動部門規定，通知員工分別於2月3日及2月10日開工。如當地監管單位另有防疫規定，或因往來交通受阻等特殊考量，得採自主隔離、在家工作。在自主隔離期間，公司正常給薪。

中國信託銀行也提及，目前大陸各分行採行分組上班、彈性工時，到班員工提供醫療口罩、乾洗酒精、每日量測體溫等防衛措施，並強化行舍辦公營業場所衛生管理，每日進行線上問卷調查以即時掌握員工疫情情況，管控可能的疫情風險。

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