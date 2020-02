敘利亞遭空襲「172人客機急轉降」　俄羅斯：以色列拿飛機當擋箭牌

記者詹雅婷/綜合報導

以色列6日發動空襲,根據俄羅斯國防部的最新說法,一架載有172人的民營客機準備在6日晚上降落在大馬士革機場時,仍然受到一連串空襲威脅,被迫臨時轉降俄羅斯在敘利亞的赫梅明空軍基地;此外,以色列飛行員使用客機來保護自己免受敘利亞防空系統攻擊的作法,已越來越常見。

綜合俄羅斯衛星通訊社、今日俄羅斯(RT)報導,以色列6日上午出動F-16戰機在沒有進入敘利亞領空的狀態下,鎖定大馬士革郊區發射8枚飛彈。

只不過,空襲行動並未就此停歇,以色列當日晚間再度發動空襲,根據俄羅斯軍方的說法,一架空中巴士A320客機試圖在大馬士革機場降落的時候,來自以色列的襲擊行動仍舊持續,讓客機只能緊急降落在俄羅斯在敘利亞的赫梅明空軍基地。

目前已知以色列空襲目標鎖定大馬士革梅澤(Mezzeh)地區,是敘利亞空軍梅澤軍事機場(Al-Mezzah Military Airport)的所在地。敘利亞軍方消息人士透露,這場空襲造成8名士兵受傷,部分物資損毀;另據推特消息,敘利亞將領Ismail Badran命喪6日的空襲。

Breaking: Major General Ismail Badran, commander of Mezzeh Military Airport was killed as a result of the Israeli strikes on Damascus yesterday evening.

Videos and images have begun circulating from Al-Tal industrial zone, reportedly also damaged from last nights airstrikes. Going through the reports I didn't see anything mentioning this area during the strikes, Possibly missed from the reports. pic.twitter.com/YX4k9H114S