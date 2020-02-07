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我思故我在！人生在世就是要找到存在的意義　12星座存在感從哪來？

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▲▼十二星座存在感。（圖／翻攝自PEXELS）

▲現代社會對於精神上的追求遠大過於物質上的追求，要如何找到存在感，12星座各有方法。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

知名心理學家馬斯洛提出的人類需求金字塔，相信人人都學過，當滿足物質需求之後，就會開始追求更進一步的精神需求，現代社會中，人們的精神需求甚至遠大過於物質上的需求，尤其是缺乏存在感的時候，就會覺得空虛寂寞，甚至感到焦慮、失落，知名哲學家笛卡兒說「我思，故我在」，但每個人需要被滿足的地方都不同，到底12星座的存在感從哪來？科技紫微網整理了12星座的存在感來源，快來看看你自已是哪一種。

▲▼十二星座存在感。（圖／翻攝自PEXELS）

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牡羊座

牡羊座好動、有衝勁，只要是自己想要的，就算沒人為他歡呼也會努力爭取，但其實牡羊是很需要戰友的，比起獨自奮鬥，如果有個人一起並肩作戰、一起為理想戰鬥，一起瘋狂，從中累積革命情感，牡羊們更能找到自己的存在感。

金牛座

憂慮總在行動之前的金牛座，要做一件事之前考慮的事情很多，也因為這樣更容易產生不安的情緒，無論是滑手機看電視聊天都無法趕走這種不安，所以金牛要做的事情應該是給自己多一點獨處時間，靜下心好好聽聽自己的內心真正想要的到底是什麼。

▲▼十二星座存在感。（圖／翻攝自PEXELS）

雙子座

善變的雙子座，常給人一種忽遠忽近的不真實感，旁人看起來難免有些距離，想要找到存在感，雙子們要多與朋友們保持聯繫，盡量多與人面對面交流，有空就約朋友出來聊聊天、吃個下午茶，拉近彼此距離，也能讓雙子座覺得更有存在感。

巨蟹座

心思敏感細膩的巨蟹座，經常太在意他人對自己的看法，容易自尋煩惱，他人一個無意的舉動可能就會讓巨蟹鬱悶很久。要找到存在感，巨蟹可以從認真對待自己開始，接受自己敏感的情緒，但也要相信自己是優秀的，如此一來一定會感覺更有自信。

獅子座

天生王者獅子座，生來就有超高自尊心，期望被眾人追捧，享受站在頂峰的感覺，只要有一點被冷落，獅子心中就會波濤洶湧、難以平靜，想要找到存在感，獅子可以適度放下自我，主動給予他人關心與幫助，也會在對方的回饋中找到存在感喔。

處女座

毛很多、很容易感覺「不爽」的處女座，只要任何細節出現一點「不完美」的影子，他們就會氣氣氣氣氣，對處女座來說，學習放下是重要的課題，練習隨遇而安、好好感受生活中的樂趣，帶著正向的心面對日常中的變數，就會存在感倍增。

天秤座

心裡總是搖搖擺擺、無法做出決定的天秤，要想找到存在感，首先要把心穩定下來，對天秤來說，愛情是生活中不可或缺的元素，找到一個真心相愛、讓秤子一見到就能安心的人，那麼天秤的存在感就會在愛與被愛中與日俱增。

天蠍座

心情很會走極端的天蠍座，要找到平衡點不容易，經常不小心就失去存在感，試著沉澱自己的情緒，像是寫作，在夜深人靜的時候寫寫日記、把心裡的話用文字整理出來，就會驚喜地發現好像真的安心、穩定許多。

射手座

嚮往自由的射手座，看似如風一般，但如果能夠被人牽掛那就更好了，射手座可以常約朋友、家人一起出門旅遊，在熱鬧的旅行中跟親友關係更加緊密，一定可以找到讓射手心情愉悅的存在感。

▲▼十二星座存在感。（圖／翻攝自PEXELS）

摩羯座

摩羯座凡事都想靠自己的努力，無論是工作或是感情，從沒想要有捷徑，或是有人可以幫忙，摩羯座喜歡一步一腳印的踏實感，但這樣的付出是必須能獲得回報的，這樣摩羯才能證明自己的努力有用，從小目標做起，每完成一項，都能為摩羯的存在感加分。

水瓶座

腦中充滿奇怪想法的水瓶座，經常深刻體會到「越長大越孤單」這句話，長大成熟之後的水瓶座，只要回想起童年時光就會湧上一股失落，要找回存在感，可以多參加一些聚會，跟朋友回味童年的時光，也談談自己對未來的想法，就會感受到滿滿的充實感喔。

雙魚座

經常在腦袋裡擁有很多夢想的雙魚座，想要找到存在感，就要努力去追求自己的夢想，無論最後是否能美夢成真，至少努力過就不會留下遺憾，雙魚的存在感就要在追夢過程中才能找到，一點一滴累積，雙魚就會發現自己的潛能比想像中強大。

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