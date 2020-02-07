武漢肺炎「胜肽疫苗」國衛院開發中　最快半年進入臨床前試驗

▲造成武漢肺炎疫情延燒的新型冠狀病毒。（圖／路透社）

記者嚴云岑／台北報導

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肆虐全球，台灣也加緊腳步研製疫苗，國衛院表示，自1月21日中國大陸公佈病毒合成序列後，國衛院就與國內疫苗廠商合作，進行做胜肽等4種疫苗的合成，目前胜肽疫苗進度最快，約可在2個月內得到結果，往臨床實驗邁進，順利的話，希望在半年內進入臨床前試驗。

國衛院今（7）日發布新聞稿表示，去年底新型冠狀病毒疫情爆發時，國衛院立即啟動防疫開發計畫，利用現有的技術平台與生物製劑廠的生產能量，日以繼夜積極推動兩個主軸，一為生產治療型馬血清，提供急重症患者；二為開發預防型疫苗，希望能在半年內進入臨床前試驗與人體試驗。

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國衛董事長、前衛福部長林奏延上午接受媒體聯訪時提到，新型冠狀病毒疫苗研發，是由國衛院感染症與疫苗研究所主導，目前正全力投入合成胜肽疫苗開發，同時也推動重組病毒疫苗、DNA疫苗及次單位疫苗開發，預計這些平台技術可以在3至5個月取得動物實驗結果並驗證其效果。

▲國衛院董事長、前衛福部長林奏延。（圖／記者周宸亘攝）



國衛院感染症與疫苗研究所所長廖經綸表示，胜肽疫苗可較快研發，是因為國衛院就有技術可自行合成，加上佐劑，就可直接施打在人類身上。重組病毒疫苗、DNA疫苗及次單位疫苗，都要委外合成，有時要委外到國外廠商，時間就會延宕。

林奏延表示，胜肽疫苗目前進度最快，國衛院也有技術平台，雖然希望能在半年內進入臨床前試驗，但因疫情緊急，已要求研究人員日以繼夜趕工，看能不能壓縮到4個月就進入臨床前試驗。同時，國衛院也已經跟國內疫苗廠商密集開會與討論，協助其相關疫苗之開發。