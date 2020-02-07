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美眾院首場疫情聽證會　質疑中國資訊不透明、WHO失去公信力

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▲美國佛州眾議員約霍（Ted Yoho）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國佛州眾議員約霍（Ted Yoho）呼籲中國與國際社會全面合作。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

新型冠狀病毒疫情擴散，美國眾議院5日對此召開第一場聽證會。多名議員質疑，中國提供疫情資訊遲緩、不透明，影響其他國家的防疫行動，呼籲北京與國際社會全面合作。曾任伊波拉疫情協調員的克萊因（Ronald Klain）認為，世界衛生組織（WHO）無法對中國做出獨立、可信的疫情評估。但是，也有學者認為，美方實施各種禁令可能會削弱各國提供疫情的意願。

根據《美國之音》，眾院外交委員會5日召開首場疫情聽證會，多名議員提到，中國處理疫情資訊時不透明、行動遲緩。賓州議員佩瑞（Scott Perry）認為，中國是疫情爆發中心，如果不願釋出更多訊息，外界難以做出決策，「很不幸的，這已影響全世界。」

佛州議員約霍（Ted Yoho）表示，「遲緩的資訊與評估不僅傷害了中國的信用，也阻礙國際社會預防疾病傳染、失去更多生命的能力。」他提到，北京當局下令封城卻又不願分享訊息，使得外界對於疫情控制難以樂觀看待，呼籲中國與國際社會全面合作。

▲▼ 民主黨眾議員薛曼（Brad Sherman）。（圖／路透社）

▲美國民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）認為，中國未讓美方專家參與防疫工作到「他們該有的程度」。（圖／路透）

紐約州眾議院恩格爾（Eliot Engel）引述，首先針對疫情提出警告的醫師受懲處一事。他認為，上述行為「令人恐懼，也無法接受，必須停止。」加州議員薛曼（Brad Sherman）說，「中國沒有讓美國專家參與到他們該有的程度」，他指出，中方宣布封城措施、限制國民海外旅遊，卻不讓他國實施旅遊禁令，非常不合理。

克萊因（Ronald Klain）曾在歐巴馬任內擔任伊波拉疫情協調員。他談及WHO是否對於中國做出可信、獨立的疫情評估時表示，「我不這麼認為」，並以WHO延遲宣布「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）一事為例，「我們應該對此非常擔憂。」

約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）健康中心學者努佐（Jennifer Nuzzo）提到，每個國家都正努力對抗疫情，且往往面臨挑戰與失誤。她擔心，美方對於中國公民的旅遊禁令與隔離如同懲罰，將會惡化情勢，「可能削弱中國與其他國家分享資料、對於疫情透明化的意願。」

快訊／美宣布「公衛緊急措施」：過去14天曾去大陸的外國公民，禁止入境！圖中為美國衛生及公共服務部部長艾薩（Alex Azar）。（圖／路透社）

▲美國衛生及公共服務部部長阿澤（中）表示，美方先前提出想要協助中國控制疫情的意願。（圖／路透）

根據《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner），美方官員幾周以來要求派遣國內專家前往中國協助防疫，卻沒有獲得回應，直到最近才獲允許。衛生與公共服務部長阿澤（Alex Azar）接受《福斯新聞》採訪時表示，川普政府沒有指控北京隱瞞資訊，但先前就表示希望提供疫苗與治療方式等協助。

WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesu）曾大讚中國防疫措施，他於5日的記者會上提到，北京隱瞞病例的說法「不合邏輯」，如果真是如此，疫情將會蔓延到多數鄰國。中國外交部發言人華春瑩6日也重申，希望各國不要實施旅遊禁令，「冷靜、理性與客觀地看待疫情與中國防控工作，不要過度反應。」


►川普稱美國已「控制武漢肺炎疫情」　北京未回應防疫援助

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