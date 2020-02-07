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華為提告美商威瑞森侵權　要求為12項專利支付費用

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▲▼華為,Huawei。（圖／路透社）

▲華為長期以來一直被質疑創辦人任正非原身份和解放軍背景。（圖／路透社）

實習記者魯斯濱／綜合報導

華為在2月6日正式宣布對美國第一大通訊公司威瑞森（Verizon）提起訴訟，控告威瑞森侵犯它的12項專利權，其中包括未經授權使用華為專利的光傳輸技術，數字通訊及相關服務，並要求對侵犯的專利權賠償。華為和威瑞森就專利權許可條款談判已近一年，期間至少進行了6次會晤，但雙方最終談判破裂。

華為曾在2017和2018連續兩年成為全球年申請專利最多的公司。據統計，華為申請的專利中，九成以上是發明專利。目前華為在全球擁有超過 8.7 萬項專利，其中有 1.1 萬項在美國。

去年11月，美國聯邦通信委員會認定華為威脅美國國家安全，並禁止美國運營商使用聯邦補貼從華為購買產品，同時華為被限制向美國主要承運商提供核心設備。對此，中國外交部發言人耿爽表示「敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國的蓄意抹黑和指責，停止對中國特定企業的無理打壓，為中國企業在美國正常經營提供公平、公正、非歧視的環境」。

華為表示，已經在 「相當長的一段時間」 內試圖與威瑞森協商專利權使用費問題，但「無法就許可條款達成協議」，威瑞森應為230餘項專利支付超過10億美元（約台幣315億元）的許可費用。根據訴訟內容，華為認為威瑞森從光纖通信網路等12項專利創造了龐大利潤，僅是2018年的有線業務部門就賺了298億美元。

對於華為的控告，威瑞森發表聲明回擊，華為的突然起訴是一種偷襲行為，也是想製造公關輿論優勢。他們的真正目標不是威瑞森，而可能是任何一個反對它的國家或者企業。威瑞森將堅決捍衛自己的權利。

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