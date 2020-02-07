疫情「吹哨人」李文亮感染病逝　WHO：我們都應讚揚他

▲去年就對疫情有所示警的「吹哨人」李文亮醫師，因自己感染新型冠狀病毒，於6日不幸病逝。（何成圖／微博）

圖文／CTWANT

去年12月30日就對華南海鮮市場疫情有所預警的李文亮，被稱為武漢肺炎的「吹哨人」，但自己也不幸感染，於昨（6日）晚間病逝，享年34歲。WHO（世界衛生組織）特別發文表示「關於他對新型冠狀病毒（2019nCoV）的貢獻，我們都應該要讚揚。」

李文亮是武漢中心醫院的一名眼科醫生，去年12月30日，他看到病患的檢驗報告，呈SARS冠狀病毒高置信度陽性指標，於是在微信群組發布「確診了7例SARS」來提醒其他醫生同學。不過這個行為，卻讓他被警方調查，在1月3日要求他簽下訓誡書，不可以在網路上發布不實言論。

▲李文亮PO出檢驗報告和訓誡書。（合成圖／李文亮微博）

李文亮之後繼續正常工作，1月8日收治一名青光眼的年長患者，10日自己開始咳嗽、11日發燒、12日住院。他說：「那時候我還在想，通報怎麼還在說沒有人傳人、沒有醫護感染？」2月1日，李文亮在微博發了最後一則文章：「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了。」

李文亮住院時還曾說：「康復以後我還是要上一線的，現在疫情還在擴散，不想當逃兵。」但武漢中心醫院微博於今（7日）凌晨3時許，發文證實李文亮經過全力搶救仍無效，已於2時58分過世。WHO發文表示，對於李文亮的逝世深感難過，關於他對新型冠狀病毒（2019nCoV）的貢獻，「我們都應該要讚揚。」

▲WHO推特發文。（圖／WHO推特）

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