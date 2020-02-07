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《時代》新封面！習近平戴口罩面臨考驗　「疫情毀了中國夢」

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▲▼《時代》雜誌新封面是習近平戴著口罩。（圖／翻攝自《時代》推特）

▲《時代》雜誌新封面。（圖／翻攝自《時代》推特）

記者丁維瑀／綜合報導

《時代》（TIME）雜誌最新一期封面出爐，可見中國國家主席習近平戴上口罩，上面字句寫著「中國的考驗」（CHINA'S TEST）。《時代》6日也在網站登出專文，標題為「冠狀病毒的爆發可能破壞習近平中國世代的夢」，內文採訪已逝患者的親屬以及學者等；文中指出，人民恐懼的情緒混合著憤怒，遍及整個中國。

《時代》6日在推特貼出15秒的影片，可見最新一期的封面是習近平戴上口罩，中國面臨疫情的考驗，至今已有1594次轉推。6日的專文描述一名患者親屬的心聲；30歲的吳女（Wu）透露，母親到達醫院後，醫師經過8小時才去看她，8天後她病逝。

要求化名的吳女表示，醫師幾乎百分之百肯定，她64歲的母親感染武漢肺炎，但院方卻沒有進行相關檢驗，此外，雖然她在發燒，氧氣含量低得危險，卻無法獲得床位。發病後接下來的一周，吳女又找到另外兩家醫院，裡面卻是滿滿的患者，直到1月25日，母親倒在急診室的地板不停喘氣，意識時好時壞，「我們不願媽媽死在地上，所以帶她回家，她在隔天去世。」

《時代》指出，疫情使得習近平的民族復興計畫蒙上陰影，中國也在15個城市實施前有所謂的封鎖，5000萬人都受到影響。中國政府已動用10億人民幣應對疫情，同時還在10天內建設有著1000個床位的醫院。

▲▼《時代》雜誌新封面是習近平戴著口罩。（圖／翻攝自《時代》推特）

▲習近平面臨疫情的考驗。（圖／翻攝自《時代》推特）

建立公共衛生需要仰賴疫情的透明度，然而在中國，報告情況的醫師卻被以「散播謠言」逮捕。回到2017年秋季，習近平在北京人民大會堂發表演說，相較西方國家民主制度的混亂與缺陷，中國的一黨專制，則提供選擇給希望加速發展又能保持獨立的國家。

然而，2019新型冠狀病毒正威脅中國的專制體系；中共高層本月3日形容，這是對中國體制、治理能力的重大考驗。疫情每天約在中國造成2000人感染，還擴散到至少26國家。世界衛生組織（WHO）宣布全球公衛緊急狀態。這種恐懼並不只限於健康層面。

華盛頓戰略與國際研究中心中國分析員布蘭切特（Jude Blanchette）表示，自習近平掌權來，問題一個又一個爆發，他似乎不能有效控制，他面臨的困難包括香港示威運動、中美貿易戰以及現在蔓延的疫情。

報導指出，習近平上任後便宣布讓民族復興的「中國夢」，誓言讓中國回到世界舞台，他並未擁抱西方的市場改革，反而加強國家對經濟的控制。

專文最後寫道，此種病毒是否會構成一場「大流行」，有多少人感染，又有多少人喪命，仍然籠罩在不確定之中。但這場危機已表明，習近平領導下的制度，已讓中國社會變得脆弱。

吳女的母親在死亡當晚火化，一輛貨車晚間9時抵達，載走她與其他逝者的遺體；她的死亡證明未見2019新型冠狀病毒，而是寫上病毒性肺炎。吳女認為，死亡人數會比官方發布的還要更多。

 
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