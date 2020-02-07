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台商隔離「嫌便當菜色爛」...張雅琴火大嗆：該什麼該！要不要回去吃蝙蝠？

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近日傳出有回台隔離的武漢台商，對外界抱怨被關起來隔離像犯人，只能吃便當，無法吃台灣美食，引發張雅琴在節目上痛批。（圖／翻攝自YouTube）

▲近日傳出有回台隔離的武漢台商，對外界抱怨被關起來隔離像犯人，只能吃便當，無法吃台灣美食，引發張雅琴在節目上痛批。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

本月3日第一批從武漢包機撤離回台的台商們，現在衍生不少爭議，除了專機名單核定過程充滿問題，連現在正在檢疫所隔離的台商們，有部分人士透過影音向外界控訴，回台後像被當犯人一樣關起來，還嫌棄便當菜色爛無法外出吃台灣美食。對此，主播張雅琴昨天在新聞播報台上火大開罵，怒嗆這些台商：「都回到台灣了，在那邊該什麼該？你要不要再回去吃蝙蝠？」

有正在隔離的台商，在接受電視台訪問時開口抱怨，表示自己都是在武漢自主隔離了十幾天後回來，但回到台灣後，卻被當作犯人，再度被隔離，「好像被監禁的感覺」。被隔離台商提到，在檢疫所隔離雖然不缺生活用品，但無法外出，很想念台灣美食，不過現在已經開放所有家屬，可送東西到檢疫所來提供給被隔離的台商們。

請繼續往下閱讀...

對於回台的武漢台商們抱怨，張雅琴6日在節目《挑戰新聞》表示，她看到報導後覺得很火大，甚至想反問對方，人家得血友病的人都沒有回來，「你回到台灣在那邊『該』什麼『該』？」張雅琴更氣憤地對這些愛抱怨的台商說：「你知道為了你們的專機能順利回來，台灣有多少人沒有好好睡覺？你覺得你像犯人一樣，那你可以回去大陸啊！你慢走我不送」，痛批這些抱怨者，得了便宜還賣乖。

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