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最後機會！大樂透春節大紅包7700萬今全送出　全台最旺彩券行大公開

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▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲大樂透春節大紅包77組100萬元今晚將一次送出，想中大獎的民眾可把握最後一次機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

大樂透今（7）日是最後一次加開「春節大紅包」，尚有77組100萬元等著民眾抱回家，總獎金7,700萬元將由中獎組數均分，台彩預估每組可抱走獎金，將比平時的單組獎金增加近3倍至4倍，且大樂透已經連槓7期，頭獎上看3.6億元，民眾不妨試試手氣，拚在元宵節前幸運中大獎。

台彩表示，今晚開獎的大樂透頭獎上看3.6億元，也是春節大紅包加碼的最後一期，剩餘77組100萬元，也就是總獎金7,700萬元將全數送出，預估今天當期大樂透銷售金額約有2至3億元，依機率推估，春節大紅包獎項可能會開出20至28組，換算下來每組可分得275萬元至385萬元，比平時單組獎金100萬元高出許多。

請繼續往下閱讀...

至於全台最旺的彩券行在哪裡？台彩指出，今年以台中市沙鹿區的「鑫寶金財神彩券行」累計開出3次最多，也是今年春節大紅包最旺的彩券行。

拉長時間來看，2014年第4屆公益彩券發行以來，「春節大紅包」的開出紀錄，以高雄市苓雅區的「大興金香舖」累計開出9次居冠，其次是苗栗縣頭份鎮的「山琦企業社」、宜蘭縣宜蘭市的「千億商行」以及台北市士林區的「飛來發彩券行」累計開出次數皆為8次。

高雄市阿蓮區「金蓮華彩券行」、雲林縣斗六市「大發財獎券行」、台中市沙鹿區「鑫寶金財神彩券行」、以及花蓮縣花蓮市的「積財庫彩券行」和「金錢豹商行」也都累計開出7次「春節大紅包」。

值得一提的是，位於桃園市平鎮區的「晉億投注站」第4屆以來累計開出4次，但其中一次的中獎彩券為包牌中獎，單張對中7注，因此累計開出注數高達10注，創下第4屆以來單一投注站累計開出「春節大紅包」注數的最高紀錄。

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