台商注意！因疫情出境大陸滿30天符合坐月子條款　排除陸版CRS

▲中國大陸示意圖。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

中國大陸為了防止2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續擴散，已陸續有50座城市採取封閉管理，也讓許多台灣企業紛紛延後開工，部分台商也已告知其外派大陸同仁應先暫時留在台灣，等疫情控制較為明朗後再前往。

至於已返回當地的同仁，則要求盡量居家工作，使用視訊或電訪方式做兩岸公務溝通。

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除了生活及工作上需求，外派大陸員工亦仍須處理中國大陸即將展開的2019年度個人所得稅綜合所得年度匯算清繳申報事宜，目前申報時間仍為3月至6月底。

安永聯合會計師事務所表示，近日大陸稅務總局為了防堵疫情，鼓勵民眾盡量減少出入公共場所，降低交叉感染風險，鼓勵個人透過安裝「個人所得稅APP」或登錄自然人電子稅務局web端辦理完成稅務申報。據此外派同仁仍可在家中透過網路或APP如期完成申報。

安永會計師事務所另提到，自去（2019）年中國大陸個稅稅改後，外籍人員適用全球所得課稅條款（大陸版CRS），已從連續居住滿5年延長為6年，且全部自2019年重新起算。今年若因新型冠狀病毒防疫原因，延長了離開中國大陸境內的時程，符合一次出境大陸超過30天之坐月子條款，今（2020）年不計入連續居住滿6年條件，明（2021）年才會重新計算。所謂坐月子條款是只要台商在6年內出境30天以上，即可排除於中國大陸的CRS（共同申報準則）條款之外，海外所得不會被大陸課稅。

同時也要提醒外派大陸的台灣員工，今年是中國大陸個人綜合所得年度匯算清繳制度首次執行，許多執行細節或申報軟體亦可能尚未完善，外派員工仍需注意是否需要請求專業協助。