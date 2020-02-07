　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台商注意！因疫情出境大陸滿30天符合坐月子條款　排除陸版CRS

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中國國旗,五星旗,五星紅旗。（圖／路透）

▲中國大陸示意圖。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

中國大陸為了防止2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續擴散，已陸續有50座城市採取封閉管理，也讓許多台灣企業紛紛延後開工，部分台商也已告知其外派大陸同仁應先暫時留在台灣，等疫情控制較為明朗後再前往。

至於已返回當地的同仁，則要求盡量居家工作，使用視訊或電訪方式做兩岸公務溝通。

請繼續往下閱讀...

除了生活及工作上需求，外派大陸員工亦仍須處理中國大陸即將展開的2019年度個人所得稅綜合所得年度匯算清繳申報事宜，目前申報時間仍為3月至6月底。

安永聯合會計師事務所表示，近日大陸稅務總局為了防堵疫情，鼓勵民眾盡量減少出入公共場所，降低交叉感染風險，鼓勵個人透過安裝「個人所得稅APP」或登錄自然人電子稅務局web端辦理完成稅務申報。據此外派同仁仍可在家中透過網路或APP如期完成申報。

安永會計師事務所另提到，自去（2019）年中國大陸個稅稅改後，外籍人員適用全球所得課稅條款（大陸版CRS），已從連續居住滿5年延長為6年，且全部自2019年重新起算。今年若因新型冠狀病毒防疫原因，延長了離開中國大陸境內的時程，符合一次出境大陸超過30天之坐月子條款，今（2020）年不計入連續居住滿6年條件，明（2021）年才會重新計算。所謂坐月子條款是只要台商在6年內出境30天以上，即可排除於中國大陸的CRS（共同申報準則）條款之外，海外所得不會被大陸課稅。

同時也要提醒外派大陸的台灣員工，今年是中國大陸個人綜合所得年度匯算清繳制度首次執行，許多執行細節或申報軟體亦可能尚未完善，外派員工仍需注意是否需要請求專業協助。

ET快訊
黃安現身新竹藥局買口罩！見排隊人潮大笑6聲「買不到是命不好」
「嫌隔離便當菜色爛」台商微信討拍：真的苦不堪言
衛服部呼籲：搭捷運、公車不需要戴口罩
武漢包機女乘客爆離譜內幕：所有人沒檢疫就登機！名單是國台辦決
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

最後機會！大樂透春節大紅包7700萬今全送出　全台最旺彩券行大公開

網友爆料杭州貨櫃船來台維修成「防疫漏洞」？台船回應了

台商注意！因疫情出境大陸滿30天符合坐月子條款　排除陸版CRS

加油再等等！專家預估下周油價大降九角「九二汽油回到25元」

全球首款量產！美光LPDDR5 DRAM　搭載小米Mi10上市

新台幣開盤貶值6.8分　以30.15元兌1美元開出

台股下跌逾百點！不受美股創高激勵　台股早盤跌破11700點

美股道瓊上漲88點　台指期開盤下跌79點

看好美國市場利基　陽明海運開闢東地中海往返美東新航線

快訊／鴻海旗下子公司加入「口罩生產線」　日產200萬片

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

最後機會！大樂透春節大紅包7700萬今全送出　全台最旺彩券行大公開

網友爆料杭州貨櫃船來台維修成「防疫漏洞」？台船回應了

台商注意！因疫情出境大陸滿30天符合坐月子條款　排除陸版CRS

加油再等等！專家預估下周油價大降九角「九二汽油回到25元」

全球首款量產！美光LPDDR5 DRAM　搭載小米Mi10上市

新台幣開盤貶值6.8分　以30.15元兌1美元開出

台股下跌逾百點！不受美股創高激勵　台股早盤跌破11700點

美股道瓊上漲88點　台指期開盤下跌79點

看好美國市場利基　陽明海運開闢東地中海往返美東新航線

快訊／鴻海旗下子公司加入「口罩生產線」　日產200萬片

黃介正／「九二共識」歷史總結算

不會再多了！「鑽石公主號新增41名確診」公主遊輪：最後一批確診

光南贈口罩　雲林分店因地理位置顧慮人潮安全提早發放

搶菜斷炊、鄰人運屍、回家路斷！一名台灣母親的宜昌封樓記：我真的好絕望...

綽號球衣開賣啦！樂天2020春訓商品預購　爽抽金猿嗨翻天

身上噴酒精消毒！人妻轉身做飯「砰」一聲全身爆燃…下秒火焰包圍全臉

這不是畫是真實世界　美國攝影師帶你重新認識奇幻大自然　

流行女鞋ALDO 忠孝店2月撤！無關店租　傳台灣結束代理

武漢肺炎「考驗還沒開始」　柯文哲：應變醫院、隔離場所已備好

高雄民眾驚見當街擄人…他被強塞後車廂！　警獲報1hr內逮全嫌

財經熱門新聞

鴻海：旗下導入口罩生產線　日產200萬片

聯電曹興誠　悔不當初的西進路

口罩原料夠不夠？經濟部盤點產能回應了

海關破獲貨櫃走私口罩　查獲3千多片

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

看好美國市場利基　陽明海運開闢東地中海往返美東新航線

數位存款2019衝338萬戶年翻1.24倍

兆豐推菁英貸房貸　利率1.56%起

台指期大漲199點　分析師：今明盡快獲利了結、空頭也不宜進場

4大醫療器材進口自用　免許可證

網友爆料杭州貨櫃船來台維修成「防疫漏洞」？台船回應了

台股下跌逾百點！不受美股創高激勵　台股早盤跌破11700點

11-12月發票中獎幸運兒清冊全公布

HTC新手機黃斑瑕疵　宏達電說明

更多熱門

相關新聞

朋友圈國葬　悼吹哨人李文亮

朋友圈國葬　悼吹哨人李文亮

武漢肺炎疫情的8名「吹哨人」之一，眼科醫師李文亮6日晚間病逝的消息曝光後，大陸社群平台如微博、微信朋友圈等出現許多悼念文章。不少人轉發一張圖片，上方是李文亮生前受訪的一段話，「一個健康的社會不該只有一種聲音」。有網友形容，在當前氛圍下，只能以「朋友圈國葬」的方式悼念李文亮。

台商發微信「嫌菜色爛」　網怒嗆回武漢

台商發微信「嫌菜色爛」　網怒嗆回武漢

網友爆料杭州貨櫃船來台維修成「防疫漏洞」？台船回應了

網友爆料杭州貨櫃船來台維修成「防疫漏洞」？台船回應了

包機成員爆離譜內幕：所有人都沒檢疫！時程表曝光

包機成員爆離譜內幕：所有人都沒檢疫！時程表曝光

義大利續禁飛！華航2/21前羅馬全取消

義大利續禁飛！華航2/21前羅馬全取消

關鍵字：

武漢肺炎中國大陸稅務

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

國台辦：東航申請3天執飛5航班

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

藥局囤積口罩　老闆曝關鍵說話了

鴻海：旗下導入口罩生產線　日產200萬片

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

阿姨一次戴7口罩！《大學生》班底怒罵

柯佳嬿《想見你》演技獲肯定　坤達是幕後推手

台東貴賓遭丟釋迦攤　關籠害怕哭

更多

最夯影音

更多
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面