61人確診！鑽石公主號曾赴基隆雙北　陳時中：足跡將發全國警訊

▲61人確診！鑽石公主號遊客曾赴基隆雙北，陳時中：足跡將發全國警訊。（圖／達志影像／美聯社）

記者嚴云岑／台北報導

國際郵輪「鑽石公主號」至今已有61人確診武漢肺炎，船上2694名旅客進入基隆與雙北觀光，也讓部分當地民眾心慌慌。對此，中央流行疫情指揮官陳時中今（7）日表示，當時船上還沒有確診個案，民眾無須過度恐慌，防疫人原也在進行回溯性疫調，將公布旅客足跡並發佈全國性警訊。

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總統蔡英文7日一早視察中央流行疫情指揮中心，慰勉一線辛苦的防疫同仁。蔡英文也向國人同胞喊話，面對疫情不需要恐慌，同心協力下，一定能安然度過疫情挑戰。

鑽石公主號爆出國人確診武漢肺炎後，指揮中心6日宣佈，即起國際郵輪靠泊我國港口，基隆市政府為保安全，也於今日凌晨2時對廟口夜市進行全面消毒，並規範攤商配戴透明的微笑口罩，防止疫情擴散。

▲總統蔡英文慰問疫情中心，衛福部長陳時中發言。（圖／記者林敬旻攝）

目前鑽石公主號船上共有22名台籍旅客與2名台籍船員，除確診個案已送日本治療外，其餘都在船上居家檢疫。陳時中表示，指揮中心已向日方聯繫，要求相關人員身份資料，回台前會先行註記。

另外，被問及鑽石公主號去過的地方，是否都要消毒，陳時中表示，不反對，消毒只是讓大家安心。目前防疫人員正在進行「回溯性疫調」，搜集該郵輪旅客在什麼時候去過哪些地方，並發出全國性警訊，讓當天同時段在同地方的國人，能夠提高警覺，並進行自主健康管理，一有症狀就能即時向指揮中心通報。