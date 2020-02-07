全球取消5.4萬航班　截至3月底仍有11萬航班恐影響2700萬旅客

▲各國航空公司紛紛取消出入中國的航班，圖為菲律賓機場。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，除了爆發地中國許多城市實施封城外，各國航空公司也紛紛宣布禁飛中國航班。據悉，從上月23日到本月4日，全球已經有超過5萬班的中國航班被取消，就連中國內部各省的出入也變的十分困難，光從武漢封城開始算起，一共有3分之1的國內對飛航班被取消。

根據CNBC報導，中國是僅次於美國的全球第二大航空市場，但從疫情散播開始，全球將近有50間的航空公司紛紛頒布中國航班的禁飛令，其中也包括港澳，而這也將會造成所有航空公司在2020年的收入減少，同時也影響到各國的旅遊業、飯店業者和各種零售業。

▲日本全日空ANA也宣布停飛中國航班。（圖／美聯社）

數據分析公司Cirium表示，從1月29日到3月28日，全球進出中國的航班預計有16萬5千多班，倘若通通被取消，將會影響到2700萬的全球旅客。而目前已經確定取消的航班則有54011班，包括美國聯航、首爾航空、越南航空、新加坡航空、法國航空和加拿大航空等等。

CNBC表示，在疫情波及全球的狀況下，中國將會變的越來越孤立，因為許多航空公司頒布禁飛令外，各國政府也紛紛撤出在武漢的海外公民，更呼籲民眾盡量不要前往中國。美國更是在上月31日發佈旅行限制，強制規定從湖北省返回美國的公民要自主進行14天的隔離，在中國境內的所有美國公民也要自我隔離，更禁止除了擁有美國公民直系親屬、永久居民身分的以外的中國人入境美國。

▲華航在稍早之前就已宣布停飛武漢航班，之後更進一步宣布停飛2/1到2/10的15班來回中國航班。（圖／記者呂佳賢攝）

武漢肺炎疫情燃燒至今確診病例已經突破3萬，更造成638人死亡，由於傳染性極強，各國都開始出現本土病例。中央流行疫情指揮中心也呼籲，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。