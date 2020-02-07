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身上噴酒精消毒！人妻轉身做飯「砰」一聲全身爆燃…下秒火焰包圍全臉

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▲▼防疫,清潔,洗手,消毒,衛生,酒精,殺菌,75%酒精。（圖／記者周宸亘攝）

▲酒精居家消毒成為必備。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢肺炎來勢洶洶，全民嚴陣防疫，酒精居家消毒成為必備。安徽省合肥市一位人妻2月5日用酒精噴霧消毒後，進廚房做晚飯，不料發生爆燃，燒成火人被緊急送往醫院。醫生檢查發現，患者臉部、手部等暴露部位創面偏深，需要住院進一步治療。

據《澎湃新聞》報導，當天下午，受傷的王姓女子穿著化纖面料的睡衣，為了消毒，轉著圈在身上噴了好幾遍酒精，當時廚房裡正煮著晚餐，噴完酒精後不到2分鐘，她走進廚房，想看看菜煮的怎麼樣了，沒想到還沒靠近流理台，「轟」的一聲，全身突然爆燃，隨後受傷嚴重緊急送醫。

據悉，醫用酒精是乙醇（C2H5OH）和水的混合溶液，其中乙醇的濃度為75%，醫學實踐證明，能夠有效殺滅新型冠狀病毒，在使用時一定要遠離火源，防止酒精點燃而引發火災。

專業人士提醒，在室內使用酒精時，需要保證室內通風；使用過的毛巾等布料清潔工具在使用完後，應用大量清水清洗後密閉存放，或放通風處晾乾。

▲▼新型冠狀病毒,武漢肺炎,。（圖／路透）

▲武漢肺炎來勢洶洶。（圖／路透）

那麼，酒精著火怎麼辦？

1、將衣物，桌布、床單或者棉被等用水浸濕，蓋在著火處；2、接著用水不停的澆至著火處，直到熄滅；3、火勢剛起時最容易熄滅，身邊的東西儘量利用；4、不要對著有人或者有易燃物品的方向滅火；5、實驗室酒精著火時，酒精爐熄滅不要用嘴吹，用燈帽多蓋兩次即可；6、若酒精不小心洩漏導致起火，用濕布蓋住致使火焰缺氧熄滅。

萬一酒精著火受傷該如何自救？

燒傷後，第一要緊的事情，當然是滅火，正確應對措施包括以下幾點，第一，立即脫去衣物；第二避免高聲喊叫，因為在頭面部已經被火焰包圍的情況下，喊叫會引起嚴重呼吸道燒傷；第三設法滅火，應當就近用棉織物覆蓋或用水沖洗最好，火滅後立即就醫。

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