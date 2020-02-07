外界憂疫情影響「東京奧運」　安倍：主辦計畫沒有改變

▲新型冠狀病毒疫情爆發，外界關注東京奧運是否能夠順利舉辦。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

2020東京奧運（以下簡稱東奧）預計7月24日開幕，但因新型冠狀病毒疫情爆發，外界關注是否停辦。日本首相安倍晉三於6日表示，將與世界衛生組織（WHO）等機構密切合作，採取適當防疫措施，奧運舉辦計畫「沒有改變」。東奧籌備委員會秘書長武藤敏郎（Toshiro Muto）也提到，已成立一個內部疫情應對工作小組，確保公眾、遊客及運動員的健康與安全。





▲日本首相安倍晉三表示，主辦東奧的計畫沒有改變。（圖／達志影像／美聯社）



《共同社》報導，安倍晉三6日向國會表示，今夏主辦奧運的計畫沒有改變，「我想要澄清，自從WHO宣布『國際公共衛生緊急事件』（PHEIC）以後，國際奧林匹克委員會與東奧籌備委員會之間，沒有出現任何考慮（停辦）的對談或計畫。」他本周稍早也透露，日本將與WHO及其他組織密切合作，確保運動賽事的進行不受疫情影響。

▲東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎證實，已經成立內部疫情應對工作小組。（圖／達志影像／美聯社）



東奧運籌備委員會表示，將會持續加強防疫措施，確保運動員與遊客的安全與健康。秘書長武藤敏郎（Toshiro Muto）於6日證實，已成立內部疫情應對工作小組，與相關機構共享疫情資訊，「我們需要確保大眾、運動員與各方利益相關者感到安全。我們必須客觀、冷靜，因為我們不想要挑起恐懼。」

武藤敏郎透露，工作小組4日已經展開第一次會議。但他接受NHK採訪時坦言，「我非常擔心這種傳染病的傳播將對奧運的聲勢潑冷水，希望它能盡快被控制。」

新型冠狀病毒疫情擴散，其中日本確診病例是中國境外最多，目前停靠橫濱的「鑽石公主號」更引發關注，外界紛紛擔憂東奧是否能順利舉行。但據了解，相關宣傳依然持續進行中。

CNN報導，日本過去8年經歷3次經濟衰退，其中包括311大地震，目前仍在恢復當中。政府期待藉由奧運促進觀光、振興經濟，先前更設定今年要吸引4000萬外國遊客的目標。但自從中國禁止國民出境旅遊、對抗疫情以後，可能已受影響。根據數據，日本2019年接待大約960萬名陸客，占全部外國遊客的1/3。

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