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英國決定讓華為加入5G建設　川普發飆「感到失望」

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▲▼英國首相強生簽署脫歐協議。（圖／翻攝自Twitter／@BorisJohnson）

▲英國首相強生。（圖／翻攝自Twitter／@BorisJohnson）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與英國首相強生（Boris Johnson）於1月28日通話，談論強生決定讓中國華為技術公司加入英國5G行動通訊網路建設，並扮演著有限度的角色後，川普在電話中生氣發飆，對於英國政府的決定感到很失望。一名聽取通話內容的官員指出，川普當時在電話中「口氣相當不友善」，憤怒的態度讓英國官員們都很驚訝。

綜合外媒報導，美國白宮在28日發表聲明，「今天，川普總統和英國首相強生進行了交談，兩位領導人討論了關鍵的地區和雙方的問題，包括電信安全。」但內容中沒有對「川普暴怒」的行為做出回應。美國國務卿邁克（Mike Pompeo）試圖淡化雙方之間的緊張關係並表示，「好朋友不一定會在所有的事情上面達成共識。」

▲▼華為,Huawei。（圖／路透社）

▲華為是全球最大電信設備製造商。（圖／路透社）

美國認為華為是一個安全風險，因為是大陸體系的延伸，能幫助大陸情報機構竊取機密消息，但這項指控遭到華為駁斥。美國目前已經對其他國家施壓，要求將華為排除在行動通訊網路建設之外。對此英國表示，如果完全排除華為，將會導致5G發展進度嚴重落後，還會加重消費者的負擔。

美國司法部長威廉·巴爾（William Barr）建議，「美國應考慮購買愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）的控股權，以幫助建立更強大的國際競爭對手。」

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