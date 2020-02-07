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全球首款量產！美光LPDDR5 DRAM　搭載小米Mi10上市

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▲▼全球首款量產！美光LPDDR5 DRAM　搭載小米Mi10上市。（圖／取自美光官網）

▲美光LPDDR5 DRAM。（圖／取自美光官網）

記者周康玉／台北報導

美光（Micron）今（7）日宣布，全球首批量產的LPDDR5 DRAM 已正式出貨，並搭載於即將上市的小米Mi10智慧型手機中。

美光行動事業部資深副總裁暨總經理Raj Talluri表示，美光搶先推出業界首款用於智慧型手機中的 LPDDR5 DRAM 產品，將能加速實現5G與AI應用。新品較前一代提升 50% 的資料存取速度以及超過 20% 的能源效率提升。

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小米集團副總裁常程表示：「美光屹立不搖的業界領導地位以及對記憶體產品的創新對我們而言非常重要。美光的 LPDDR5 DRAM 具備領先業界的功能，能讓小米 Mi 10 智慧型手機保持低功耗，同時仍具備極佳效能且更穩定。我們相信 LPDDR5 將成為 2020 年所有旗艦機種的標準配備。」

5G 網路將於2020 年起於全球大規模部署，美光的LPDDR5記憶體能讓5G智慧型手機以高達6.4Gbps 的峰值速度來處理資料，這對避免5G資料瓶頸來說極為重要。這項功能可解決其它新興技術需求，例如汽車應用需要有更高頻寬的記憶體子系統來支援即時運算與資料處理。

美光已陸續將 LPDDR5 出貨給客戶，容量分別有 6GB、8GB、12GB，資料速度分別為 5.5Gbps 與 6.4Gbps。在2020年上半年，美光 LPDDR5 也將推出UFS 多晶片封裝（uMCP5），可應用於中階與高階智慧型手機。採多晶片封裝 的LPDDR5還將提供更長的電池壽命以及更高頻寬，實現過去只限旗艦機種才有的高效能影像處理功能。

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