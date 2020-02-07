南韓停課學校暴增！光州武漢肺炎續燒　159學校宣布停課

▲南韓許多學校停課。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓光州廣域市21世紀醫院4日起封院隔離，多達121名醫療人員、患者被禁止與外界接觸。根據南韓教育部6日上午所公布的統計數據，全國共有592所中小學、幼兒園、特殊學校停課，此一數字較5日大幅增加，且傳出封院消息的光州地區也有158所幼兒園及1所中學宣布停課。

韓國「中央日報」7日報導，光州21世紀醫院一對母女檔分別在4日和5日確診武漢肺炎，成為南韓第16例確診者、第18例確診者，同住在3樓的患者全被列入高危險群。據了解，2人曾在醫院內停留8天，共計與272人有過接觸。

政府迄今尚未公布2人的活動蹤跡，當地居民人心惶惶，光州市政府和教育廳隨之建議幼兒園、托兒所暫時關閉。

南韓教育部6日所公布的數據顯示，南韓全境共有592所學校停課，範圍涵蓋450所幼兒園、77所小學、29所初中、33所高中及3所特殊學校。令人關注的是，此前光州都沒有出現過停課現象，但6日有158所幼兒園、1所中學宣布停課，讓當地的停課學校數量一舉增至159所。

▲光州21世紀醫院121名醫療人員和患者與外界斷絕接觸。圖為首爾一家國家指定的隔離治療醫院。（示意圖／達志影像／美聯社）

事實上，在21世紀醫院確診武漢肺炎的母女檔，媽媽自泰國回來後，便出現發燒症狀，隨即前往醫院就醫，當時醫生懷疑她罹患武漢肺炎，因此打電話到光山區的保健所，卻被告知女子沒去過中國，所以不屬於檢測對象，沒想到4日就確診。

21世紀醫院院長表示，政府起初的應對方式實屬錯誤，在提交了新型冠狀病毒疑似病例報告書，把患者送至全南大學醫院做檢驗後，得知染病事實，隨即對同樓層的3樓患者採取隔離措施。

在封院消息傳出後，附近居民感到相當不安。一位居民坦言，附近的托兒所也因應疫情而關閉，讓他不曉得該如何是好，「直到昨天為止，孩子們都還在托兒所上學。」

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