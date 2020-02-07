南韓光州21世紀醫院封院　醫護人員患者37人列高危險群

▲ 21世紀醫院自4日起封院，37名高危險群遭完全隔離。（圖／翻攝自推特／defend）

實習記者羅明輝／綜合報導

武漢肺炎疫情嚴重，其中位於南韓光州廣域市的「21世紀醫院」，就因當地政府未及時作出應對，導致與確診病患同一樓層的醫護人員、病患共37人都被列為「高危險群」，整間醫院也從4日起封院，與外界完全隔離。

綜合《朝鮮日報》及《韓國先驅報》報導，一名42歲母親19日自泰國回來後，25日便出現發燒症狀，隨即前往21世紀醫院就診，從28日起住在3樓病房，接受為期一周的治療，沒想到在4日被確診感染武漢肺炎，是南韓第16起案例，就連前來探病的20歲女兒也遭感染，演變成第18例病例。

21世紀醫院院長在受訪時提到，「政府一開始的應對方式是錯誤的，當16例患者因身體狀況不佳，前往門診治療時，我們懷疑與新型冠狀病毒有關，就打電話到光山區保健所，卻被告知患者『沒去過中國』，不屬於檢測對象。我們後來又提交了新型冠狀病毒疑似病例報告書，將患者送至全南大學醫院作檢驗，證實她的確染病，隨即對醫院3樓住院的患者採取隔離措施。」

▲ 院方121人4日被禁止與外界接觸。（示意圖／路透）

目前21世紀醫院的大門被繩子綁住，門上還掛著「因醫院原因臨時停診」的告示，121名醫療人員和患者從4日起被禁止與外界接觸，其中84人被列入「低危險群」，轉移到隔離生活設施－光州消防學校生活館；至於與病例一同待在醫院3樓的25名住院患者及12名醫療人員，則被列為「高危險群」，必須在14天中要過著隔離生活。

根據衛生防疫當局指示，高危險群患者必須給予每人一室，徹底隔離。但被隔離在醫院的37人卻被安排在沒有浴室和廁所的多人病房，盥洗用的是共用浴室，吃的是外賣送進來的便當，外送員進到醫院也未穿上防護服，管理情況顯然不周，根本無法確實隔離。

光州市政府相關人士透露，在隔離情況被揭露後，衛生防疫當局已經採取措施，現在將37人完全隔離，相關生活用品、盥洗用具、礦泉水、衛生紙、食物、點心等也都準備齊全，就連被隔離者想要的用品，市政府也會盡快送達。同時他們也派人負責替病房進行大清掃，這些清潔人員在進入醫院前，就都做好防疫服、眼鏡、口罩的全副武裝。