所有房間發放溫度計！鑽石公主號隔離第3日　「一夜激增41例」全船61人確診

▲鑽石公主號郵輪現正於日本橫濱展開海上隔離。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

鑽石公主號郵輪迄今已出現61起武漢肺炎確診病例，船上乘客的隔離也已進入第3日。推特用戶「quarantinedondiamondprincess」7日稍早透露，現在所有房間的旅客都收到了溫度計，「這讓我覺得有點害怕。」

日本時報引述衛生部門的說法指出，當局已針對鑽石公主號所有273例疑似病例進行檢測，繼5日發現10起確診、6日再度新增10起確診後，7日發現41名新增的感染者，使得全船感染者的數量來到61人。

網友表示，7日的早餐已於上午送到，也有更多人被允許「放風」，但卻也得知船上一夜多了41例確診數的消息，如今每個房間都配有溫度計，「這讓我感到有點害怕。」

Day 3: Thermometers will be distributed to all rooms. And this gives me a sense of dread. — quarantinedondiamondprincess (@quarantinedond1) February 7, 2020

日本厚生勞動省7日表示，41人的國籍中有21名日本人、美國8人、澳洲5人、加拿大5人、阿根廷1人、英國1人，全數均為乘客，但所幸並未出現重症案例。

厚生勞動大臣加藤勝信則說，針對「鑽石公主號」郵輪上的乘客、船員中高齡以及具有疾病者，以及與曾接觸呈現陽性反應患者所密切接觸者，會考慮對他們實施2019新型冠狀病毒的檢測。