「譚德塞」家鄉航空續航中國　挨批「將非洲暴露在危險之中」

▲非洲衣索比亞航空。（圖／達志影像／美聯社）

記者范姜士航／綜合報導

中國武漢肺炎感染人數已突破3萬人，各國的航空公司也針對中國的航班暫時停航，但WHO秘書長譚德塞的母國國營航空公司「衣索比亞航空」，仍計劃遵循世界衛生組織的建議據續開航，直到該組織認為航班不安全為止，這項決定受非洲多數國家反彈，認為可能帶來極大的影響。

根據外媒「非洲報告(theafricareport)」抱導，目前共有44個國家共59家航空公司都已經暫停中國航線，但衣索比亞航空公司表示，他們將遵循世界衛生組織的指示，除非該機構認為航線將轉變為不安全，他們才會考慮暫停，不然他們會保持每日飛往中國。

而衣索比亞航空的這項決定，讓不少網友及非洲媒體感到錯愕，紛紛到該公司的Twitter上留言，希望航空公司能變更這項決定，有企業家就提到，由於大多數的非洲人都會過境衣索比亞，持續飛往中國這項決定，會讓非洲大陸暴露在危險之中，是不能被接受的。更糟糕的是，該公司目前都不願溝通，非洲報告相信這可能會損害衣索比亞航空在非洲的品牌聲譽。

▲非洲衣索比亞醫療資源匱乏，讓不少人擔心若疾病傳入會有極大影響。（圖／記者林彥君攝）

肯亞總統烏胡魯(Uhuru Kenyatta)對此也表示，他已經中止肯亞飛往中國的航班，並希望衣索比亞航空也考慮停飛中國的班機，因為這種病毒如果在醫療體系貧弱的非洲國家散佈，將讓非洲陷入危險之中，「我們並不是擔心中國無法控制這項疾病，而是擔憂如果這些病毒傳入像我們一樣醫療資源不足的國家，我們將無力抵抗」。

對此許多網友也發表了意見，「要是真的中了，大概就變眾矢之的了」、「給譚德塞面子」、「坐等疫情傳過去」、「你有看到船在地圖上都紅色的嗎」、「人民幣真的有這麼香嗎」、「你不斷航 那就只好別國斷你航了」、「衣索比亞人喔~然怪那麼挺中」、「人民幣比人民命還重要」。