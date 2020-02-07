美民主黨提名激戰　桑德斯與布塔朱吉各稱勝出

▲參議員桑德斯（Bernie Sanders）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國民主黨展開總統選舉候選人提名程序，首站在愛阿華州。角逐者桑德斯與布塔朱吉今天都宣稱在混亂的愛阿華州黨團會議中拔得頭籌，而憤怒的黨主席下令檢視投票結果。

愛阿華州於3日舉辦黨團會議，即投票選出總統候選人的一種方式。

法新社報導，在目前公布的投票結果中，左派的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）與印第安納州南本德市（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）差距相當微小。

布塔朱吉根據愛阿華州的黨代表票數，自行宣布勝出，這些黨代表將出席7月的民主黨全國代表大會；而桑德斯是依據民眾票數宣稱自己獲勝。

▲印第安納州南本德市前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。（圖／達志影像／美聯社）

黨團會議舉辦後已過了3天，最終結果尚未出爐，已有人懷疑投票精確性。

民主黨主席培瑞斯（Tom Perez）今天終於出面要求檢視黨團會議投票結果；這次結果因技術問題，令人尷尬地出了錯。

他在推特（Twitter）表示：「真是夠了，為了確保大眾對投票結果的信任，我要求愛阿華州民主黨立即展開複查。」

培瑞斯說，複查是要查驗每場黨團會議的結果，不只是全面重新計票。

從愛阿華州1765個選區回報的97%票數來看，布塔朱吉在黨代表投票中以26.2%險勝桑德斯的26.1%。

進步派的麻薩諸塞州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）獲得18.2%；前副總統拜登（Joe Biden）取得15.8%；明尼蘇達州聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）則有12.2%。

桑德斯今天在新罕布什爾州（New Hampshire）強調，他比其他角逐者多拿到6000張民眾選票。民主黨提名程序的下一站就在新罕布什爾州。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）