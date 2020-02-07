陸駐英大使：英國對疫情「反應過度」　才說完英國隨即爆第三例確診

▲武漢肺炎傳染性極強，各國民眾紛紛戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，各國紛紛採取對策來防堵病毒。本月4日時英國外交大使多明尼克（Dominic Raab）也呼籲所有英國公民，如果可以的話就請先撤離中國。對此，中國駐英大使劉曉明卻表示英國此舉是「反應過度」。不過尷尬的是，當劉曉明講完後英國隨即在下午證實出現第三例確診病患。

▲中國駐英大使館發言人劉曉明。（圖／翻攝自中國駐英大使館）



根據中央社報導，劉曉明於6日早上召開記者會，指出伊波拉病毒致死率為40.4%、SARS為10%、MERS為34.4%，H1N1為17.4%，不過2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）的致死率僅2.1%，相較於上述高風險的病毒，武漢肺炎的致死率相對低很多；同時，他也表示，武漢肺炎在中國的治癒率越來越高，許多人都已康復出院，中國政府也非常有信心能打敗病毒。

另外，劉曉明也表示，到2月3日為止，扣除中國外的海外確診病例僅153例，還不到全球的1%，顯示了中國政府在對抗病毒上採取了有效的措施，保護中國同時也保護了全世界，中國政府也本著公開透明和負責的態度和國際合作，共同分享資訊、病毒基因序列。

▲英國第一波撤僑專機1月31日抵達牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。（圖／路透）



但劉曉明卻也說道，他們能理解英國和各國都相當關切疫情發展，憂心是否會對中國甚至全世界的經濟造成影響，但某些國家卻對疫情「過度反應」，造成恐慌，甚至有些國家會對當地的中國公民做出汙辱、歧視的言行；WHO並不贊成甚至反對各國對中國採取旅行和貿易限制，因此希望包括英國在內的各國能夠聽取WHO的專業建議，並理解中國對此次疫情防疫的努力。

▲英國外交部建議公民離開中國。（圖／翻攝自推特／@BNODesk）



劉曉明更指出，包括英媒在內的各國媒體近日都對疫情有許多報導，不過卻有許多篇都有偏頗立場、造謠、惡意中傷的嫌疑，「謊言和恐慌比病毒更可怕」，因此希望各國媒體負起該負的社會責任。劉曉明更進一步表示，雖然英國在發佈旅遊禁令和希望英國公民撤出中國時，都有事先通知中國駐英大使館，但他們曾經建議英國政府要聽取WHO的建議，不要反應過度，但英國卻沒有照做。

不料，記者會才結束幾個小時後，英國官方就宣布境內已出現第三例確診病患。據悉，這名病患是一位中年男子，在新加坡染病，因此英國官方也正努力調查這名病患是否有和任何人接觸，而他也已經被送往倫敦的聖托馬斯醫院（St Thomas' Hospital）傳染科治療。