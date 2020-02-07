印度5歲女童「美國大使館宿舍」遭性侵！熟識鄰居伸狼爪

▲印度一名5歲女童在美國大使館中遭遇性侵。圖為印度阿默達巴德（Ahmadabad）民眾走上街頭，抗議針對女性的性暴力。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

印度首都新德里發生強暴案件。一名5歲女童在美國大使館的員工宿舍裡遭性侵，被25歲嫌犯引誘到房間裡，慘遭狼爪。警方6日出面證實案件，他們也透露，女童與加害者的父親都是大使館的家政員工，兩家庭都住在員工宿舍中，彼此非常熟識。

綜合《紐約時報》、《印度斯坦時報》報導，嫌犯1日早上看見女童在宿舍外玩耍，將對方引誘到房間中強暴。女童回家後把過程告訴爸媽，立刻被帶到醫院，經醫師證實遭遇性侵。父母2日通報警方並提起訴訟，男子因觸犯《保護兒童免於性犯罪法》被逮捕。

助理警察局長阿納德（Pragya Anand）6日表示，女童的爸爸是大使館家政工作人員，因此全家住在宿舍之中，但案發當時，父母親都不在家，她目前的狀況穩定。警方也透露，被告是一名司機，雖沒有受大使館聘用，但父親也是內部後勤工作人員，全家住在宿舍裡，雙方家庭非常熟識。

▲受害女童與嫌犯的父親都是大使館員工。圖為美國駐新德里大使館。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Embassy India）

美國駐新德里大使館位於外交區洽陽浦利（Chanakyapuri），被視為市內最安全的地區，建築戒備森嚴，是美國海外最大的大使館之一。館方發布聲明表示，「我們對於這起不當行為深感不安，被通知這項指控以後立即採取行動、提報警方，當然也正全面配合他們（進行調查）。」

▲印度針對女性與孩童的性暴力氾濫。圖為印度阿默達巴德（Ahmadabad）民眾走上街頭為此抗議。（圖／達志影像／美聯社）

BBC報導，根據最新犯罪數據，印度每4名性侵受害者之中就有1名兒童，94％案例中，受害者都與加害者熟識。印度針對女性與孩童的性暴力氾濫，近年發生數起引發高度關注的案件。

2012年，新德里一名23歲女子在公車上被一群男子以鐵棍襲擊後性侵，丟棄路邊傷重致死，此案引發全國抗議，政府因此建立專門審理性侵犯罪的「快速法庭」，並將死刑引入殘忍性犯罪的量刑之中。

2018年，清奈（Chennai）一名11歲女童遭數名男子多次性侵，嫌犯將過程拍攝下來，在影片中還揮舞著刀，威脅女童若說出去，就要公布影片。海德拉巴（Hyderabad）4名男子去年性侵、殺害一名27歲女獸醫，棄屍橋下，他們被帶到犯罪現場時企圖逃逸，遭警方當場擊斃。

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