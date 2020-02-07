　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度5歲女童「美國大使館宿舍」遭性侵！熟識鄰居伸狼爪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲印度阿默達巴德（Ahmadabad）民眾走上街頭抗議針對女性的性暴力。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度一名5歲女童在美國大使館中遭遇性侵。圖為印度阿默達巴德（Ahmadabad）民眾走上街頭，抗議針對女性的性暴力。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

印度首都新德里發生強暴案件。一名5歲女童在美國大使館的員工宿舍裡遭性侵，被25歲嫌犯引誘到房間裡，慘遭狼爪。警方6日出面證實案件，他們也透露，女童與加害者的父親都是大使館的家政員工，兩家庭都住在員工宿舍中，彼此非常熟識。

綜合《紐約時報》、《印度斯坦時報》報導，嫌犯1日早上看見女童在宿舍外玩耍，將對方引誘到房間中強暴。女童回家後把過程告訴爸媽，立刻被帶到醫院，經醫師證實遭遇性侵。父母2日通報警方並提起訴訟，男子因觸犯《保護兒童免於性犯罪法》被逮捕。

助理警察局長阿納德（Pragya Anand）6日表示，女童的爸爸是大使館家政工作人員，因此全家住在宿舍之中，但案發當時，父母親都不在家，她目前的狀況穩定。警方也透露，被告是一名司機，雖沒有受大使館聘用，但父親也是內部後勤工作人員，全家住在宿舍裡，雙方家庭非常熟識。

▲美國駐新德里大使館。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Embassy India）

▲受害女童與嫌犯的父親都是大使館員工。圖為美國駐新德里大使館。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Embassy India）

美國駐新德里大使館位於外交區洽陽浦利（Chanakyapuri），被視為市內最安全的地區，建築戒備森嚴，是美國海外最大的大使館之一。館方發布聲明表示，「我們對於這起不當行為深感不安，被通知這項指控以後立即採取行動、提報警方，當然也正全面配合他們（進行調查）。」

▲印度阿默達巴德（Ahmadabad）民眾走上街頭抗議針對女性的性暴力。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度阿默達巴德（Ahmadabad）民眾走上街頭抗議針對女性的性暴力。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度針對女性與孩童的性暴力氾濫。圖為印度阿默達巴德（Ahmadabad）民眾走上街頭為此抗議。（圖／達志影像／美聯社）

BBC報導，根據最新犯罪數據，印度每4名性侵受害者之中就有1名兒童，94％案例中，受害者都與加害者熟識。印度針對女性與孩童的性暴力氾濫，近年發生數起引發高度關注的案件。

2012年，新德里一名23歲女子在公車上被一群男子以鐵棍襲擊後性侵，丟棄路邊傷重致死，此案引發全國抗議，政府因此建立專門審理性侵犯罪的「快速法庭」，並將死刑引入殘忍性犯罪的量刑之中。

2018年，清奈（Chennai）一名11歲女童遭數名男子多次性侵，嫌犯將過程拍攝下來，在影片中還揮舞著刀，威脅女童若說出去，就要公布影片。海德拉巴（Hyderabad）4名男子去年性侵、殺害一名27歲女獸醫，棄屍橋下，他們被帶到犯罪現場時企圖逃逸，遭警方當場擊斃。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
ET快訊
太魯閣號列車長驚見「1男身影」急鳴笛！來不及煞車撞死他
鑽石公主號是中央空調！陳日昇登船11天「出現咳嗽」…隔離中冒
韓國瑜上客運視察防疫「捧聞消毒水」：我建議市民全戴口罩
快訊／陸委會：2/10起暫停小三通客運船舶往來
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美眾院首場疫情聽證會　質疑中國資訊不透明、WHO失去公信力

外界憂疫情影響「東京奧運」　安倍：主辦計畫沒有改變

「威士特丹號」傳疑似病例…曾停靠高雄港　日擬拒外籍乘客入境

世衛疫情報告仍「不當稱呼台灣」　資訊更新慢

不斷更新／越南新增2例　橫濱「鑽石公主號」一夜暴增41確診！

賴索托「第一夫人」被控謀殺丈夫前妻！80歲總理也捲入宣布下台

「武漢肺炎新藥物」中國搶註專利！美藥廠：2016年已申請

影／回應「撕毀國情咨文影本」　裴洛西痛批：川普撕裂真相！

被控三度掩蓋衣索比亞「霍亂」疫情　WHO總幹事譚德塞黑歷史曝光

武漢肺炎「兒童感染病例較少」　專家：年紀與病情嚴重程度相關

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

不斷更新／馬來西亞新增1例累計15確診　59歲武漢婦曾到新加坡

活在瘟疫蔓延時 人類史上最致命的十大瘟疫

華為提告美商威瑞森侵權　要求為12項專利支付費用

武漢肺炎史上最毒！　哈佛學者預測：再1個月達高峰

紐時：中國以戰時狀態加強武漢隔離

南韓停課學校暴增！光州武漢肺炎續燒　159學校宣布停課

光州醫院封院4天！隔離病患3樓「丟紙條」求救　內部慘況曝光

黃寶慧獨家專訪／選後兩岸關係？　前AIT主席卜睿哲：北京須調整對台政策

芬蘭延長「爸爸育嬰假」至7個月　孕婦可在預產期前休1個月有薪假

鑽石公主號新增41例「日本不認」　隔離生活曝光…民眾憂集體感染

傑森史坦森洗白「是在哈囉」　《玩命關頭9》導演憋3年不忍了：問題需要糾正

派克斯頓傷勢樂觀　波拉斯：球季三分之一前歸隊

林韋君苦情大爆發衝收視　「為父還債」被逼嫁敗家子

未滿18歲無照駕駛違規要參加道安講習…否則強制執行　屏東監理站籲民眾注意

第二架包機何時飛　徐正文嘆「身心俱疲」：405名單給海基會聯繫

紅襪送走貝茲是聰明決定　洋基教頭：不會想念他

曾昱嘉揪吳汶芳比賽吃辣...下秒慘變「香腸嘴」：我自作孽！

台鐵死傷事故！行人入侵軌道遭撞　花蓮至吉安站列車延誤

石正麗被指控洩漏病毒　哈佛教授：陰謀論過於「荒誕」

台灣首檔伊斯蘭債今掛牌　渣打銀助攻成唯一主辦承銷商

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

國際熱門新聞

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

和平醫院翻版！南韓光州醫院封院

「妳掉了冠狀病毒」　白人男涉歧視華裔女

更／越南新增2例　日本確診86例

中國搶註武肺新藥專利　美藥廠2016年早申請

日人讚台灣：防疫嚴格迅速

「鑽石公主號」新增41名確診國籍出爐

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

世衛：現在談武漢肺炎高峰期還太早

世衛組織發文：悼念李文亮醫師

日估計武漢肺炎死亡率0.3％至0.6％

鑽石公主號隔離第3日　發放溫度計

更多熱門

相關新聞

林裕順／性侵審判爭議　源自司改無視被害人

林裕順／性侵審判爭議　源自司改無視被害人

司法院日前就性侵被告因被害人警詢的指控定罪，是否剝奪其審理程序詰問權等影響審判公平，舉辦公開說明會，反映密室犯罪，法官難以隔山打牛、隔空抓藥的審判困境。同時，此項憲法爭議直指我國偏重筆錄審判的實務陋習，凸顯台灣被害人保護不足。

即／印度工廠有毒氣體外洩釀7死

即／印度工廠有毒氣體外洩釀7死

外甥女慘遭自己老公性侵！她氣到離婚

外甥女慘遭自己老公性侵！她氣到離婚

水電工夫10天不洗澡　嫩妻臭到離婚

水電工夫10天不洗澡　嫩妻臭到離婚

他提愛人頭顱逛大街…邊唱歌邊揮手嚇呆路人

他提愛人頭顱逛大街…邊唱歌邊揮手嚇呆路人

關鍵字：

印度新德里美國大使館性侵

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

台商發微信「嫌菜色爛」　網怒嗆回武漢

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

阿姨一次戴7口罩！《大學生》班底怒罵

好市多衛生紙現搶購潮　網轟：無知造成恐慌

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

國台辦：東航申請3天執飛5航班

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

寶瓶星號1700台人發聲：我們要回家

更多

最夯影音

更多
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面