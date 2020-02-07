「撕毀國情咨文影本」風波延燒！裴洛西：川普演講是謊話宣言

▲美國眾議院議長裴洛西（右）撕毀國情咨文影本，引發軒然大波。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）撕毀國情咨文講稿影本，引發軒然大波。她6日再度回應指出，總統川普的演講「有失白宮尊嚴」，「我撕毀了一份謊話宣言……我不需要從任何人那裡得到關於尊嚴的教訓，尤其是美國總統。」

▲裴洛西表示，川普發表國情咨文的演講充滿謊言。（圖／達志影像／美聯社）



裴洛西6日在國會山莊召開例行記者會，被追問撕毀國情咨文講稿影本一事時表示，川普的講稿反映出「脫離現實的心態」，「我們不想要眾議院被他當作其中一場真人實境秀的背景……我撕毀了一份謊話宣言，引起美國人民注意非常重要，因為這才能讓他們說，『這不是真的』。」

據了解，裴洛西指控，川普宣稱捍衛已有病史者獲得健保的權利，政府卻與共和黨站在同一陣線，力推廢除歐巴馬2010年簽署的健康照護法案。

根據《國會山報》，一名記者提問，裴洛西時常建議黨員，在眾院的工作與程序中應隨時保持尊嚴，「撕毀講稿」的行為是否與此相悖。她回應，「我不需要從任何人那裡得到關於尊嚴的教訓，尤其是美國總統。」

▲川普轉交國情咨文影本後，裴洛西想握手卻落空。（圖／達志影像／美聯社）

川普4日發表國情咨文，演講之前轉身發放講稿影本，卻無視裴洛西釋出善意、想要握手的動作，過程全被電視轉播與網路直播記錄下來，也被外界認為是這次風波的導火線之一。但裴洛西5日表示與此無關，「他撕裂真相，我就撕毀他的講稿。」

民主黨籍的裴洛西主導眾院提出兩大彈劾條款，使得川普成為美國史上第三位被彈劾的總統。共和黨把持的參院5日對此投票表決，兩項條款都宣判總統無罪。

►回應「撕毀國情咨文影本」 裴洛西痛批：川普撕裂真相！



►川普結束發表！裴洛西當場撕毀「國情咨文」影本

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！